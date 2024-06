Doze filmes para mergulhar no espírito desportivo (antes do Euro e dos Jogos Olímpicos)

Avizinham-se dois grandes momentos do desporto: o Euro 2024 e os Jogos Olímpicos. Ainda não te sentes a transbordar de espírito competitivo? Estes filmes vão, certamente, levantar-te do sofá.

Se já não aguentas a espera até 14 de Junho para o início ao Euro 2024, ou mesmo até aos Jogos Olímpicos, que arrancam a 26 de Julho, estes filmes vão entreter-te até lá. Se, por outro lado, ainda não estás particularmente entusiasmado, pode ser que esta lista de longas-metragens desportivas te faça mudar de ideias.

O Touro Enraivecido (Raging Bull, 1980)

A raiva de Jake LaMotta é uma faca de dois gumes. É verdade que faz dele um excelente lutador de boxe, mas também acaba por originar momentos de violência e paranóia contra a sua mulher. Esta longa-metragem da dupla Martin Scorsese e Robert De Niro é considerada um dos melhores filmes de sempre e recebeu oito nomeações para Óscar. O filme acabou por levar as estatuetas de Melhor Actor Principal e Melhor Montagem.

Disponível na Apple TV.

Momento da Verdade (The Karate Kid, 1984)

O jovem Daniel LaRusso não tem uma vida fácil na escola, onde é constantemente assediado por bullies. Obra do destino, no seu prédio mora Kesuke Miyagi, um perito em artes marciais que acaba por treinar LaRusso. Esta é a versão mais conhecida da história clássica (e várias vezes adaptada), com realização de John G. Avildsen e que valeu a Pat Morita uma nomeação para o Óscar de Melhor Actor Secundário pelo seu papel de mestre sábio.

Disponível na Netflix e Amazon Prime Video.

Olimpíadas de Tóquio (Tokyo Olympiad, 1965)

Este documentário japonês de Kon Ichikawa retrata os Jogos Olímpicos de Verão de 1964, em Tóquio. O evento era visto pelo governo nipónico como um momento vital para que o país se voltasse a estabelecer como uma potência, depois da destruição causada pela II Guerra Mundial. No entanto, o realizador optou por uma abordagem mais humana e artística, e não por uma versão histórica e enaltecedora do Japão como governo, que financiou o filme, pretendia.

Disponível no site e YouTube oficiais dos Jogos Olímpicos.

Challengers (2024)

Challengers, que tem como protagonistas Zendaya (Tashi), Mike Faist (Art) e Josh O’Connor (Patrick), não delimita bem as linhas que separam o ténis e as relações pessoais. Afinal, as relações das personagens começam e sedimentam-se pela modalidade. Um jogo inesperado entre Art e Patrick vai reflectindo, nos seus três momentos, os avanços e recuos das suas carreiras, da sua relação um com o outro (outrora melhores amigos), bem como da sua relação com Tashi, ora namorada, ora treinadora frustrada por uma lesão que a incapacitou. Um filme de Luca Guadagnino.

Em exibição nos cinemas.

Campo de Sonhos (Field of Dreams, 1989)

Este drama traz-nos Kevin Costner como um agricultor que faz do seu campo de milho um campo de basebol. Um dia, começam a aparecer fantasmas de antigos ícones da modalidade. A premissa pode soar demasiado fantasiosa, mas resulta em grandes mensagens sobre arrependimentos, segundas oportunidades e sonhos deixados para trás.

Disponível na Apple TV.

Dia de Surf (Surf’s Up, 2007)

Este mockumentary animado conta a história “real” de Cadú Maverick, apaixonado pelo surf, na jornada até ao seu primeiro campeonato mundial da modalidade. O filme da Sony Pictures Animation começa quando o pinguim Cadú deixa a sua família e cidade natal em Shiverpool para seguir um sonho. A animação fala sobre o desejo de sucesso e admiração, mas rapidamente nos ensina que não é preciso ganhar sempre para ser um vencedor. Com algumas gargalhadas à mistura, claro.

Disponível na Apple TV.

Palombella Rossa (1989)

Este filme escrito, realizado e interpretado por Nanni Moretti é uma sátira ao panorama político italiano, nomeadamente a situação vivida pelo Partido Comunista (PC) nacional. O que tem isto que ver com desporto? Bem, a história tem como fio condutor Michele, dirigente do PC, que é também jogador de pólo aquático. O homem perde a memória temporariamente e, na piscina enquanto joga, vai tentando reconstruir a sua vida e identidade num projecto que estabeleceu Nanni Moretti como um dos grandes nomes do cinema italiano.

Disponível no Filmin.

Gabby Douglas: História de uma Ginasta (The Gabby Douglas Story, 2014)

Aqui, seguimos a infância e adolescência de Gabby Douglas, uma jovem que enfrentou grandes obstáculos, financeiros, pessoais e sociais antes de se tornar a primeira ginasta norte-americana (e a primeira mulher negra) a ganhar a medalha de ouro pelo All-Around individual e nas competições de equipa nos mesmos Jogos Olímpicos. Esta história emotiva de superação promete convencer mesmo aqueles que não são fãs de ginástica.

Disponível na Apple TV

Space Jam (1996)

Swackhammer é um alienígena dono de um parque de diversões em decadência e acredita que os Looney Tunes seriam um excelente acréscimo à diversão. Por isso, envia o grupo de aliens conhecido como Nerdlucks para que tragam os Looney Tunes. Bugs Bunny, confiante de que ganhará, aceita jogar basquetebol contra os Nerdlucks, num jogo que tem como prémio a liberdade dos nossos heróis. No entanto, os pequenos alienígenas roubam o talento de grandes lendas do basquetebol, o que deixa Buggs numa situação complicada em que só Michael Jordan os pode ajudar. Aleatório? Sim. Divertido? Muito.

Disponível na Netflix e HBO Max.

Eu, Tonya (I, Tonya, 2017)

Tonya Harding não cresceu no ambiente cor-de-rosa e brilhante a que a patinagem artística nos habituou. Mas nem por isso deixou de ser a primeira mulher norte-americana a executar um triple axel (uma manobra de grande grau de dificuldade). Podia ser só uma história de sucesso simples, não fosse a relação com um namorado problemático, uma mãe obsessiva, o preconceito do mundo da patinagem e o dia em que a sua maior rival Nancy Kerrigan leva um um ferro no joelho antes das qualificações para os Jogos Olímpicos — acidente em que Tonya pode ou não ter estado envolvida.

Os Quatro da Vida Airada (Breaking Away, 1979)

Acabar ciclos escolares muitas vezes é sinónimo de não saber o que queremos para a nossa vida. O cenário não foi diferente para o grupo de adolescentes do Indiana, EUA, neste filme de Peter Yates. Estão todos desmotivados e cheios de indecisões — com a excepção de Dave, aficionado por ciclismo e obcecado pelo pelotão italiano. Tão obcecado que até procura fazer-se passar por italiano. O resto é comédia.

Nyad (2023)

Se nadar os 164 quilómetros entre Cuba e Florida parece fisicamente impossível, fazê-lo depois dos 60 anos é impensável. Menos para Diana Nyad. Esta história verídica acompanha a frustração da nadadora de águas abertas que, mesmo não concretizando o seu sonho na casa dos 20, decidiu que teria de atingir o feito sem olhar a meios. Annette Benning, enquanto Diana, e Jodie Foster, enquanto a sua treinadora, foram nomeadas para Óscares de representação por este filme de 2023.

Disponível na Netflix.