O “Verão quente” de 2024 está às portas

Nos dias de chumbo da troika, as medidas punitivas do Governo de Pedro Passos Coelho eram apresentadas sob a égide da TINA (acrónimo em inglês de There Is no Alternative, ou "não há alternativa”). Nos dias radiosos do Governo de Luís Montenegro, as sucessivas medidas de corte de receitas e aumentos de despesa obedecem à TIA (There Is Alternative, ou, "há alternativa"). Se durante oito anos uma parte do país exasperou com o “arrastar dos pés” dos governos de António Costa, há agora razões de sobra para suspeitar de tanto frenesim na governação. Como nas feiras, há de tudo para todos. Pode ser que, como diz a oposição, a catadupa de medidas se explique pelo instinto eleitoralista do Governo, mas tanta abertura a tudo e a todos tem para já um risco: o "Verão quente" de 2024.

