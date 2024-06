Velhos são os trapos

Como relaxar

Se há imagem que gostamos de ter no nosso horizonte para uma vida de reformados, esta estará no top de muito boa gente: tirar as pantufas, calçar o sapatinho de turista sénior e viajar por aí, seja como mochileiro, seja nos termos de viajante cultural. A ideia é aproveitar ao máximo enquanto o corpo permite e nestas lides não faltam aventureiros e até há clubes que podem servir de farol a jovens com mais de 50 anos.

Para esses e todos os outros, também vale relaxar neste refúgio na natureza do Minho, no novo hotel com ares de castelo com "vista deslumbrante" sobre a cidade de Chaves, numa ida a um spa (até para quem é avesso ao toque) ou noutros jactos de bem-estar.

Por onde andar

Com a agenda dominada pelas notas do Primavera Sound, há mais palcos a desfrutar nesta semana.

A atrair atenções no mapa expositivo temos a Descida da Cruz de Domingos Sequeira no Museu Nacional Soares dos Reis (Porto) – distinguido com o prémio Museu do Ano 2024 –, a nova Casa da Ásia em Lisboa e, também na capital, uma exposição que mostra o papel que o Teatro Nacional D. Maria II teve na história do país.

O Festival Maravilha no Faial, com concertos flutuantes, espectáculos em barcos, gastronomia, natureza e artesanato, e uma passeata por Vila Nova da Barquinha No Rasto dos Templários são outras das ideias para os próximos dias.

O que comer

Familiar para muitos pais e educadores no geral, a frase "Não gosto de peixe!" poderá passar à história se aprendermos a brincar com a comida. Parece mal? Sim. Dá bons resultados? É possível, pelo que mais vale não negar à partida uma ciência que se desconhece.

E se é sabido que os olhos comem e que os pratos bonitos fazem uma casa cheia nas redes sociais, importa lembrar que, no que toca ao paladar, é com emoção que se faz a serventia da casa, assim acredita o chef José Avillez. Uma receita seguida a preceito também na cozinha do mundo d’O Açafrão, na Covilhã.

Seguimos caminho para ementas mais descontraídas, harmonizando o palato com a Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada, o peixe fresco do Bistrô by Vila Foz do Mercado de Matosinhos, as saladas frias de couve ripada e, porque não, um bocadinho de dieta e jejum. Diz que até pode dar anos de vida.

O que beber

Barca Velha. Com duas palavras apenas e uma garrafa que dispensa apresentações se arregalam os olhos ao amante dos néctares, em particular das pomadas creditadas como raridades.

Ainda a acertar contas com o tema da idade, saiba que também nos vinhos, brancos ou tintos, de qualquer região do país e salvo raras excepções, é preciso tempo para mostrar o que se vale. E isto é para levar a sério, até no meio do mar: foi o que fez a gente criativa do vinho de Carcavelos Villa Oeiras no Farol do Bugio.

A loja da Garrafeira Nacional no Porto e um vinho que, confidencia Ana Isabel Pereira, apetece descrever como "um grande tinto branco" completam a carta.

O que ver

Manga d'Terra, terceira longa-metragem do luso-suíço Basil da Cunha, e A Quimera, comédia realizada pela italiana Alice Rohrwacher, são dois dos títulos que chegam às salas de cinema nesta semana.

No pequeno ecrã reinam A Acólita, nova série do universo Star Wars parcialmente filmada na ilha da Madeira; Sob Controlo, centrada numa ministra dos Negócios Estrangeiros a lidar com uma crise de reféns; e Jim Henson - O Homem das Ideias, sobre o Marreta maior, criador de figuras como o sapo Cocas, o Egas ou o Becas.

Notinha de rodapé para os fãs de Peaky Blinders: vem aí o filme e não se espera menos do que outro fenómeno.

O que ler

Sobre livros com longa vida e linhas que não envelhecem, vale a pena (re)ler a obra de Teolinda Gersão, autora que promete "escrever até morrer" e para quem não há horas vazias.

Já Francisco José Viegas propõe uma reflexão sobre a felicidade e a solidão que contempla uma ligação e não uma oposição de conceitos.

O último volume da trilogia Beartown de Fredrik Backman, A Crise da Narração de ​Byung-Chul Han, a Teoria das Catástrofes Elementares de Rita Canas Mendes e A Ciência da Felicidade: Sete Lições para Viver Bem de Bruce Hood são outras das lombadas na estante.

Os mais novos ficam com um livro que fala sobre a alegria de herdar a liberdade.

Relaxe também por aqui