Votar contra o catastrofismo

As eleições europeias de domingo decorrem num contexto dramático. Pela primeira vez desde o fim da II Guerra Mundial a Europa confronta-se com uma guerra "quente" no seu território, na Ucrânia, o que significa uma inédita ameaça de segurança; a Rússia faz uma intensa campanha de intoxicação na Europa; por fim, assiste-se a uma ascensão das extremas-direitas, que põem em causa os valores fundamentais da UE.