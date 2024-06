Os quase 157 mil alunos que, a partir da próxima semana, farão exames nacionais do ensino secundário vão concluir os cursos superiores a que poderão candidatar-se à volta do ano de 2030 – considerando que fazem licenciatura e mestrado consecutivamente, como continua a ser mais habitual desde a implementação do acordo de Bolonha. Chegarão, por essa altura, a um mercado de trabalho em processo de mudança.

O ano de 2030 era também o horizonte para o qual apontava um estudo encomendado pela tecnológica Dell ao IFTF (Institute For The Future), divulgado em 2019, onde se estimava que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 ainda não existem (ou não existiam nessa altura).

A evolução tecnológica, a automação ou a inteligência artificial, mais do que acabar com empregos, criarão novas áreas de actividade – provavelmente não exclusivamente tecnológicas, já que as questões da ética e do bem-estar poderão ganhar uma nova centralidade.

Quer isto dizer que, para os jovens que agora se preparam para a temporada de exames de 2024, estas podem ser semanas não tão decisivas como aquilo que se habituaram a escutar de familiares e professores. O seu futuro profissional pode estar numa área ainda pouco óbvia e a que não esteja a ser dada excessiva atenção.

Mesmo um resultado aparentemente desolador nas provas que se avizinham, que afaste agora um jovem do objectivo “número um” que foi construindo ao longo do seu percurso escolar, não significa um futuro negro. Há vários caminhos, não necessariamente lineares, para chegar ao mesmo lugar. Foi sempre assim. Provavelmente, no actual contexto, essa possibilidade será ainda mais clara.

Não se nega que os resultados dos exames nacionais continuam a ser determinantes para o futuro de muitos jovens, sobretudo num país como Portugal onde os alunos provenientes das famílias com maior capital económico-social continuam a privilegiar cursos de maior prestígio e tradição: Medicina, Direito, Arquitectura, algumas engenharias.

Mas também é certo que, nos últimos anos, começámos a assistir, no concurso nacional de acesso ao ensino superior, à emergência de um novo interesse dos jovens por áreas como a Física Tecnológica ou a Engenharia Aerospacial – verdadeiro fetiche para algumas instituições de ensino superior e autarquias. Essa ideia de uma profissão para o futuro está presente nas mentes dos jovens. Talvez mais do que nas dos adultos.

Neste contexto, importa cada vez mais o que os jovens fazem nas restantes 50 semanas do ano. Os seus interesses pessoais, actividades extra-curriculares ou clubes escolares tenderão a ser muito mais determinantes na preparação para o seu futuro profissional do que as horas passadas em torno dos manuais e apontamentos das aulas.

A transformação em curso nas várias áreas de conhecimento e na economia promete retirar peso a estas duas semanas de provas nacionais. Libertá-los desse peso pode não ser má ideia.