O que os estudantes universitários compreenderam

A cumplicidade para com o regime de apartheid, expropriação, vigilância e morte em curso na Palestina coloca em evidência, hoje, os vários sistemas de opressão interligados em várias partes do globo.

Enquanto escrevo estas notas, tenho na parede à minha frente um pequeno tecido estampado com as palavras "Palestine is the Hope of the World". O pano captura bem o essencial daquilo que testemunhei nos últimos meses na universidade onde ensino, a Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill (EUA).

A 26 de abril, a ofensiva em Rafah ainda se afigurava um cenário demasiado hediondo para ser sequer considerado. No dia anterior, haviam sido reveladas imagens de valas comuns nas imediações do Hospital de Al-Shifa com corpos apresentando marcas de tortura e execução, cenas semelhantes às que haviam sido descobertas dias antes em Khan Younis.

Nessa sexta-feira, várias dezenas de estudantes da minha universidade iniciaram um acampamento no relvado central em solidariedade para com o povo palestiniano. As três demandas dos alunos eram claras, assentando no modelo de gestão socialmente responsável aplicado noutros momentos históricos pela universidade (entre outros, como protesto pelo apartheid na África do Sul): transparência relativamente ao portefólio de investimentos da instituição; desinvestimento de fundos ou companhias com participação na indústria militar israelita, e criação de uma comissão de acompanhamento do processo de desinvestimento.

Foi ainda com um ramo de cravos vermelhos que estive logo nessa manhã no acampamento, com vários dos meus alunos e orientandos. Partilhámos o horror com as notícias dos mais recentes massacres perpetrados pelo Exército israelita, mas também conversámos acerca dos 50 anos da revolução dos cravos em Portugal, sobre o processo de descolonização dos territórios ocupados em África e na Ásia, e sobre a antiquíssima e resiliente cultura da Palestina. Ao longo dos dias que se seguiram, tive o privilégio de acompanhar de perto este acampamento que era também um protesto.

Durante esses dias, a organização estudantil revelou-se impecável. Não só o protesto foi rigorosamente pacífico, como toda a logística foi planeada pelos estudantes ao pormenor. Em redor do acampamento, instalaram tendas médicas com kits de primeiros socorros e alunos das várias escolas de Medicina e Enfermagem da universidade presentes 24 horas. Outras tendas com observadores legais que produziam um registo de tudo o que acontecia. Mesas com comida, livros, folhetos, materiais de criação de faixas e cartazes. Ao longo dos dias, uma agenda de orações diárias e rituais religiosos conduzidos por alunos judeus, muçulmanos e cristãos. E, todas as tardes, "teach-ins" planeados na véspera, onde colegas meus, especialistas em História da Palestina sob as mais diversas perspectivas, davam aulas a céu aberto, académicos de prestígio internacional e autores de vasta bibliografia especializada.

Às 6h de terça-feira, um contingente policial armado com armas de calibre militar e equipamento antimotim invadiu o campus, retirando à força os estudantes e destruindo as tendas e as estruturas montadas. Nessa mesma tarde, na sequência de uma manifestação organizada por docentes em defesa dos estudantes, a polícia de choque regressou ao campus, tendo desmobilizado o protesto com recurso a murros, pontapés, gás lacrimogéneo, agressões a docentes e estudantes. Testemunhei tudo isto, a poucos centímetros de mim. As mesmas cenas que vira na Emory, UCLA, Colúmbia e tantas outras universidades.

A brutalidade da repressão policial indicia o desconforto das autoridades perante a denúncia do genocídio em curso em Gaza. Os milhares de estudantes que protestam em solidariedade para com o povo palestiniano em centenas de universidades pelo mundo perceberam algo de extraordinariamente importante. Compreenderam que nada disto pode fazer-se remontar apenas a 2023. Compreenderam que o sistema político, económico e militar dos EUA (e de vários outros países ditos "ocidentais") está intrinsecamente ligado a uma longa história de deslocamentos forçados, ocupação e extermínio do povo da Palestina ao longo dos últimos 76 anos. Durante o protesto, muitos empunhavam cartazes com chaves antigas. Uma referência às chaves guardadas pelas mães palestinianas expulsas das suas próprias casas em 1948, forçadas a viver em tendas e em campos de refugiados para o resto das suas vidas. Chaves que guardaram, e passam de geração em geração, como memória da Nakba, a tragédia desse momento histórico, e símbolo dum futuro regresso.

A lista de atrocidades recentes não deixa margem para dúvidas. Mas, e talvez isto seja o mais trágico, nada disto é novo para a população palestiniana. As humilhações em checkpoints, a violência indiscriminada contra civis, os alvejamentos de palestinianos nas praias de Gaza por atiradores israelitas, os ataques noturnos com drones, a censura, o arrasamento de casas, queimadas de oliveiras, os ataques diretos a repórteres que documentem abusos cometidos pelo Exército israelita, as ameaças a entidades internacionais que movam investigações aos crimes de guerra do regime, tudo isto começou há várias décadas, e está amplamente documentado. O que os estudantes compreenderam, nos EUA, em Portugal e em tantos outros lugares, é que o massacre em curso na faixa de Gaza é apenas um episódio de uma longa história de racismo, expropriação, desumanização e cumplicidade internacional.

Num momento de rara clareza da história, os estudantes perceberam também, antes que ninguém para além da população palestiniana, que isto não é uma guerra, e que designá-lo como tal é já parte do apagamento das vidas em Gaza. O epistemicídio – a destruição da cultura material, imaterial, das instituições e pessoas que produzem conhecimento sobre a Palestina – não começou agora. Na realidade, nunca deixou de acontecer, apesar do silenciamento da comunidade internacional. Para quem quiser entender melhor, o filme O Que Resta do Tempo (2009), do realizador Elia Suleiman, é uma excelente porta de entrada.

É por estas e outras razões que a mobilização nas universidades assinala também um ponto de alinhamento entre o pensamento crítico que ensinamos nas nossas salas de aula e uma prática cívica consequente. A esperança, paradoxalmente, está na Palestina. Porque a cumplicidade para com o regime de apartheid, expropriação, vigilância e morte em curso na Palestina coloca em evidência, hoje, os vários sistemas de opressão interligados em várias partes do globo. Por mais que a violência tente silenciar essa demanda, o fim da opressão do povo palestiniano representa um farol de esperança para além do imaginário político do presente, e a possibilidade de um mundo diferente, mais justo.