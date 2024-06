Países que fornecem armas à Ucrânia sofrerão consequências, avisa a Rússia

Valentina Pevtsova / VIA REUTERS

Declaração do Kremlin surge depois de Vladimir Putin ter ameaçado ceder armas de longo alcance a países terceiros para ataques a alvos ocidentais.

O Kremlin afirmou esta quinta-feira que as nações ocidentais que fornecem armas à Ucrânia para atacar directamente o território da Rússia enfrentarão consequências, depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter dito que estava a considerar, como retaliação, armar os inimigos do Ocidente.

Numa entrevista a várias agências noticiosas internacionais à margem do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, na quarta-feira, Putin disse que Moscovo estava a considerar fornecer as suas armas de precisão de longo alcance a regiões onde possam ser utilizadas para atingir “infra-estruturas sensíveis” dos países que estão a transferir armamento para Kiev.

“Se alguém pensa que é possível fornecer tais armas numa zona de guerra para atacar o nosso território e nos criar problemas, então porque não temos nós o direito de fornecer as nossas armas da mesma classe às regiões do mundo onde haverá ataques a instalações sensíveis dos países que estão a fazer isto à Rússia?”, disse o Presidente russo.

“A resposta poderá ser simétrica. Vamos reflectir sobre isso.”

Os comentários de Putin levantaram a possibilidade de Moscovo fornecer mísseis de longo alcance a grupos que se opõem aos interesses dos EUA e do Reino Unido em áreas de tensão, como o Médio Oriente.

Quando questionado, esta quinta-feira, se o Kremlin indicaria países ou regiões aos quais a Rússia poderia fornecer armas desta forma, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse: “Claro que não. O Presidente disse exactamente o que queria dizer, e é uma declaração muito importante, muito transparente – o fornecimento de armas que serão utilizadas contra nós não pode ficar sem consequências, e essas consequências chegarão.”

O Presidente norte-americano, Joe Biden, autorizou Kiev a usar algumas armas fornecidas pelos EUA contra alvos militares dentro da Rússia. No entanto, Washington proíbe a Ucrânia de atacar a Rússia com ATACMS, que têm um alcance até 300km, e com outras armas de longo alcance fornecidas pelos EUA.

Já o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, disse durante uma visita a Kiev, a 3 de Maio, que a Ucrânia tinha o direito de utilizar as armas fornecidas pelo Reino Unido para atingir alvos dentro da Rússia, e cabia a Kiev decidir se o faria.

Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e antigo Presidente, que se tornou um dos “falcões” mais audíveis do Kremlin, disse esta quinta-feira que as palavras de Putin representavam “uma mudança muito significativa” na política externa russa.

“Deixem que os EUA e os seus aliados sintam agora a utilização directa de armas russas por terceiros. Estas pessoas ou regiões não foram intencionalmente nomeadas, mas pode ser qualquer uma que considere o Pindustão [palavra russa depreciativa para os Estados Unidos] e os seus camaradas como seus inimigos”, escreveu Medvedev no seu canal oficial do Telegram.

“Independentemente das suas convicções políticas e do seu reconhecimento internacional, o inimigo deles é os EUA, por isso são nossos amigos.”