Julgamento de Trump na Georgia por subversão eleitoral pode ser atirado para 2026

Tribunal da Relação do estado norte-americano ordenou a suspensão do processo, por tempo indeterminado, até que haja uma decisão sobre a continuidade da procuradora Fani Willis na liderança do caso.

Um tribunal norte-americano ordenou a suspensão, por tempo indeterminado, do processo-crime em que Donald Trump é acusado de ter conspirado para reverter a vitória de Joe Biden no estado da Georgia durante a eleição presidencial de 2020.

A decisão, que está relacionada com um recurso sobre a permanência da principal procuradora na liderança do caso, torna praticamente impossível que o ex-Presidente dos Estados Unidos comece a ser julgado antes da próxima eleição, a 5 de Novembro.

Na prática, a decisão do Tribunal da Relação da Georgia, anunciada na noite de quarta-feira, significa que o juiz responsável pelo caso no tribunal de primeira instância, Scott McAfee, fica impossibilitado de dar seguimento ao processo pelo menos até Outubro, e há mesmo a possibilidade de o início do julgamento ser atirado para 2026 — numa altura em que o principal arguido, Trump, poderá ser o Presidente dos EUA em exercício.

Em causa está um recurso de Trump e de outros sete arguidos, apresentado em Março, que o Tribunal da Relação da Georgia aceitou analisar.

Esse recurso, que põe em causa a continuidade no processo da principal figura da acusação, a procuradora Fani Willis — por causa de um relacionamento amoroso com um advogado que ela contratou para dirigir a investigação —, não vai começar a ser analisado antes de Outubro e poderá demorar vários meses a ser decidido.

As consequências de um eventual afastamento de Willis da liderança do processo são imprevisíveis, sendo provável que Trump e os outros arguidos exijam o anulamento de todas as acusações.

Se, por outro lado, o tribunal confirmar a decisão de primeira instância e mantiver a procuradora no processo, a defesa do ex-Presidente dos EUA poderá voltar a adiar o início de um julgamento de duas formas: através de um pedido de imunidade apresentado ao juiz de primeira instância — o que já foi anunciado pelos advogados — e de um recurso da decisão da Relação sobre a procuradora para o Supremo Tribunal da Georgia.

Ao contrário do que acontece nos processos-crime instaurados pelas autoridades federais, através do Departamento de Justiça dos EUA — como são os casos dos processos em que Trump é arguido em Washington D.C., por tentativa de subversão dos resultados de 2020, e na Florida, por sonegação de documentos oficiais da Casa Branca —, um Presidente dos EUA não tem autoridade para emitir perdões nem comutações de pena em julgamentos estaduais, como é o caso da Georgia.

No entanto, se Trump for eleito em Novembro, poderá livrar-se de ir a julgamento na Georgia durante o seu segundo e último mandato, até Janeiro de 2029, quando terá 82 anos.

A decisão do Tribunal da Relação da Georgia vai ser tomada por um painel de três juízes, todos eles nomeados por governadores do Partido Republicano.

A suspensão do processo na Georgia é mais uma grande vitória da defesa de Trump na tentativa de adiar o início dos julgamentos mais importantes para depois da eleição presidencial.

Na semana passada, o ex-Presidente dos EUA foi considerado culpado de 34 acusações de fraude em Nova Iorque, num caso relacionado com o pagamento pelo silêncio de uma actriz de filmes pornográficos, um processo que é visto como menos importante para a decisão dos eleitores em Novembro do que os dois casos de subversão dos resultados eleitorais de 2020 (na Georgia e em Washington D.C.) e o de sonegação de documentos oficiais da Casa Branca (na Florida).

O processo em curso em Washington D.C., liderado pelo procurador especial Jack Smith, está parado desde Fevereiro, quando o Supremo Tribunal norte-americano aceitou analisar um pedido de imunidade de Trump contra qualquer acusação criminal motivada por acções oficiais no desempenho do cargo de Presidente dos EUA.

Os juízes do Supremo ouviram os argumentos dos advogados de Trump e dos procuradores do Departamento de Justiça no dia 25 de Abril e vão anunciar a sua decisão até ao início de Julho.

Com base nas perguntas feitas pelos juízes em Abril, é provável que o recurso seja devolvido aos tribunais inferiores, para que seja feita uma separação entre “actos oficiais” e “actos privados” de Trump no período entre a eleição de 2020 e a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.

Na Florida, a juíza responsável pelo processo, Aileen Cannon — nomeada por Trump em 2020 —, desmarcou uma data provisória para o início do julgamento e não marcou uma nova data.

Num comunicado emitido a 7 de Maio, a juíza disse que o seu tribunal vai estar ocupado, pelo menos até 22 de Julho, com uma série de pedidos e de recursos dos advogados de Trump relacionados com a análise e selecção dos documentos secretos que estão em causa na acusação.