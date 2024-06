A Europa reaprende a defender-se. Corre contra o tempo

REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Passam hoje 80 anos sobre o Desembarque na Normandia, o ponto de viragem irreversível para a vitória aliada sobre a barbárie nazi. A guerra na Europa apenas acabaria quase um ano depois com a rendição da Alemanha. O Dia D custou milhares de vidas de soldados americanos e britânicos. Pela segunda vez, na primeira metade do século XX, a América vinha em socorro da Europa para defendê-la de um imperialismo agressivo e belicista. Ao contrário do que aconteceu depois da I Guerra, não se retirou para as suas margens seguras. Ficou na Europa. Impulsionou a integração europeia. Criou a NATO.