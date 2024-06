80 anos do Dia D reúnem líderes mundiais na Normandia

LOU BENOIST / VIA REUTERS

LUDOVIC MARIN / VIA REUTERS

A região do Norte de França é hoje palco de uma série de homenagens comemorando os 80 anos do desembarque das forças aliadas nas praias da região decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial.

Há 80 anos, centenas de milhares de soldados das forças Aliadas desembarcaram na Normandia, numa ofensiva decisiva que viria a ter um contributo decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial. Esta quinta-feira, os líderes destes países reúnem-se na região para uma série de homenagens aos soldados que morreram e aos veteranos que ainda estão vivos.

As celebrações, que se iniciaram na quarta-feira, acolheram uma série de líderes mundiais, entre eles o Presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Gabriel Attal, o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, o rei Carlos III e o primeiro-ministro Rishi Sunak do Reino Unido, assim como o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau.

A primeira cerimónia do dia foi a franco-britânica, realizada no Memorial Britânico da Normandia, situado na vila de Ver-sur-Mer. Num discurso feito durante a homenagem, Carlos III disse que a sua "gratidão" aos veteranos do desembarque era “inabalável” e que a sua “admiração” era “eterna”.

“Que sorte foi a nossa e a de todo o mundo livre pelo facto de uma geração de homens e mulheres no Reino Unido e noutras nações aliadas não ter vacilado quando chegou o momento de enfrentar este teste”, disse o rei do Reino Unido, que pediu ainda que se reze “para que um sacrifício destes nunca mais se repita”.

Já Rishi Sunak afirmou que o Reino Unido se compromete a “nunca esquecer” o sacrifício feito pelos veteranos durante a Invasão da Normandia.

Presente na comemoração, Emmanuel Macron homenageou os soldados britânicos, a quem chamou “irmãos de armas” e condecorou Christian Lamb, uma militar britânica que ajudou a planear o desembarque na Normandia, com a Legião de Honra, a condecoração mais alta atribuída pelo Presidente francês.

Entretanto, no Cemitério de Guerra Canadiano, localizado na vila de Bény Sur Mer, decorreu a cerimónia canadiana de homenagem. Para além do primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau, também estiveram presentes o primeiro-ministro francês Gabriel Attal e o príncipe de Gales, William.

No discurso, Trudeau pediu para que as histórias do Dia D não deixem de ser contadas para que não se repita.

“Todos nós temos a responsabilidade de continuar a partilhar essas histórias para que as gerações futuras não esqueçam o heroísmo e a coragem que foram necessários para defender as nossas liberdades e para recordar os perigos e os horrores da guerra”, afirmou Trudeau, tendo acrescentado que “todos nós devemos continuar a defender a democracia todos os dias”, acrescentando que devemos isso às gerações futuras”.

Depois da cerimónia britânica, Macron seguiu para Colleville-sur-mer, outra localidade da Normandia, onde fica localizado o Cemitério e Memorial Americano da Normandia. No cemitério, estão enterrados cerca de 10 mil soldados norte-americanos que combateram no Dia D. Numa cerimónia em que Biden também discursou, Macron entregou também a Legião de Honra a 11 veteranos norte-americanos.

"Vieram para cá, por isso estarão sempre em casa em solo francês, e não nos esqueceremos disso", afirmou Macron, dirigindo-se aos veteranos presentes na cerimónia.