Há uma nova “cidade de cortiça” para descobrir na zona ribeirinha de Lisboa e Almada

A poucos metros do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), apenas praticamente com a ponte pedonal pelo meio, há um pequeno jardim com três árvores que ganharam uma segunda pele. Essas árvores foram revestidas por cortiça e são agora “estantes” de uma biblioteca comunitária neste espaço público. O sítio ganhou ainda assentos do mesmo material espalhados por troncos de árvores caídos pelo chão. O resto é o que já lá estava: um parque infantil, mesas, bancos e o ruído do comboio e dos carros que ali passam.

