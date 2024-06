Taylor Swift sai em defesa de Lady Gaga depois de circularem rumores de gravidez

“A Gaga não deve explicações a ninguém, tal como nenhuma outra mulher”, comentou a cantora de Down Bad no vídeo que Gaga partilhou no TikTok.

“Não estou grávida — apenas chorei muito no ginásio.” Foi assim que Lady Gaga respondeu aos rumores de gravidez que têm circulado nos tablóides. O vídeo no TikTok faz referência à letra de uma das canções de Taylor Swift, Down Bad, e não demorou até que a artista a viesse apoiar. “Podemos todos concordar que é invasivo e irresponsável fazer comentários sobre o corpo de uma mulher?”, escreveu Swift na caixa de comentários. E ainda acrescentou: “A Gaga não deve explicações a ninguém, tal como nenhuma outra mulher.”

O vídeo de Lady Gaga veio colocar um ponto final nos rumores de que estaria grávida, depois de o The Sun ter divulgado fotografias da artista ao lado do namorado, Michael Polansky, no casamento da irmã, onde a barriga da cantora aparece saliente. “Lady Gaga lança rumores de gravidez depois de ter sido vista com uma barriga”, noticiava o tablóide britânico nesta segunda-feira.

Não demorou até que artista se visse obrigada a responder às notícias, negando a gravidez e aproveitando a ocasião para apelar ao voto nas eleições dos Estados Unidos. “Registem-se para votar em www.headcount.org”, escreve na legenda do vídeo, onde filma o seu rosto maquilhado.

A legenda, que fazia referência à canção do novo álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, levou a que os swifties enchessem a caixa de comentários. E, quando a Swift comentou o vídeo de Lady Gaga, a resposta tornou-se viral, sobretudo depois de a artista de Shake it off ter passado recentemente por uma situação semelhante.

Depois do segundo concerto da The Eras Tour, em Lisboa, circularam vídeos de Taylor Swift, onde a norte-americana surgia com uma barriga mais proeminente. Nos comentários, alguns especulavam sobre uma possível gravidez da artista, que tem concertos marcados até ao final do ano, não só na Europa, mas também no Canadá e nos Estados Unidos.

Lady Gaga e Taylor Swift não são as primeiras celebridades a falar sobre o flagelo dos comentários sobre os corpos das mulheres. No ano passado, também a modelo Hailey Bieber (agora grávida do primeiro filho) teve de responder aos rumores de gravidez, numa entrevista à revista GQ. “Há algo que me desanima: ‘Bolas, não posso estar inchada uma vez e não estar grávida?’ Seria uma mentira se eu dissesse: ‘Ah, sim, estou-me nas tintas’.”

Também Jennifer Aniston confessou como foi difícil, ao longo dos anos, lidar com o escrutínio da imprensa sobre uma possível gravidez, enquanto passava por tratamentos para a infertilidade. “Estava a passar por FIV (fertilizações in vitro), a beber chás chineses, tudo. Estava a tentar de tudo para que acontecesse. Estava a tentar engravidar. Foi uma jornada desafiante”, contou, em 2022, numa entrevista à revista Allure. Acabou por nunca engravidar.