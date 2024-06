Livros, passeios e viagens no tempo: a ideia é ir, sempre em família

Entre a Feira do Livro de Lisboa e as visitas À Noite no Convento dos Capuchos, os próximos dias trazem concertos, teatro No Meu Bairro, uma feira medieval, um evento Versátil e tapetes de Arraiolos.

FEIRAS

Feira do Livro de Lisboa

29 de Maio a 16 de Junho

O Parque Eduardo VII, em Lisboa, volta a servir de cenário à tradição que marca o calendário de muitas famílias e que, ao longo dos anos, se tornou numa experiência que vai muito além das linhas escritas e dos livros em banca.

Organizado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, o certame celebra a 94.ª edição com uma montra expandida e melhorada, onde cabem “960 marcas editoriais representadas por 140 participantes, distribuídos por 350 pavilhões”.

A par dos livros e dos habituais lançamentos, sessões de autógrafos e encontros com autores, há um programa paralelo apontado a todas as idades e interesses e concretizado por meio de concertos, oficinas, leituras, exposições, convites para Acampar com Histórias e ofertas especiais na Hora H.

As portas abrem às 12h e encerram às 22h, excepto ao fim-de-semana e feriados, com abertura às 10h, e à sexta, sábado e véspera de feriado, em que encerra uma hora mais tarde. Mais informações em feiradolivrodelisboa.pt.

Feira Medieval de Lamego

7 a 10 de Junho

Artesãos, mercadores, saltimbancos e figuras místicas orientam esta viagem ao passado que convida os visitantes a recuar aos tempos medievais evocando a memória de D. Afonso Henriques e das lendárias Cortes de Lamego.

As ruas e ruelas do Bairro do Castelo servem de pano de fundo à festa que, a par da animação, "bailias e folguedos", traz tabernas, um mercado, torneios de armas, jogos e ainda “cousas de comer e beber e outras para folgar”, assinala a autarquia. A entrada é livre.

FESTAS

O Tapete Está na Rua

6 a 10 de Junho

Imagem de marca da vila alentejana que viu nascer os tapetes há pelo menos quatro séculos, a tapeçaria de Arraiolos volta a adornar o centro histórico e a sacudir a bandeira do certame criado para divulgar e preservar a identidade da terra.

A missiva faz-se por meio do artesanato, da gastronomia e dos produtos locais, enfeitando ruas, praças, portas, janelas e varandas com as linhas da tradição. No tear estão também exposições, espectáculos, encontros, animação de rua e as Semanas das Migas que, até 16 de Junho, aguçam o apetite nos restaurantes do concelho.

Foto O Tapete Está na Rua CM ARRAIOLOS

Versátil

1 a 10 de Junho

É uma festa, um festival, um momento de encontros e conversas à volta de ideias, livros e artes no geral. Assim se apresenta o Versátil, um novo espaço de cultura e literatura, que assenta arraiais no Jardim Luís de Camões, em Leiria, estendendo as linhas a outros espaços da cidade, sempre inspirado pelo tema E Depois da Liberdade.

Com dez dias e mais de uma centena de autores, artistas, ilustradores e livreiros, o programa tem particular atenção ao futuro, alinhando actividades para os mais novos e promovendo conversas sobre liberdade, igualdade e direitos humanos.

Pintar um mural, fazer um piquenique de livros, usufruir de preços especiais, dar um salto à exposição Não Ria. O Humor É Um Assunto Muito Sério - 100 Anos de Sam, assistir a concertos, cinema, teatro e recitais de poesia ou descobrir as referências de O Crime do Padre Amaro nas ruas são algumas das propostas no mapa, detalhado aqui. A entrada é livre.

MÚSICA

A Flauta Mágica do Mozart

9 de Junho

Neste concerto-oficina apontado a crianças dos três meses aos seis anos, Sofia Nereida e António Miguel Teixeira dão vida aos irmãos Maria Anna e Wolfgang Mozart. A viagem pela vida e obra do prodigioso compositor austríaco tem lugar na Casa da Música do Porto, domingo, com sessões às 10h e às 11h30. Os bilhetes custam 12€ (criança + adulto).

De Mãos Dadas

9 de Junho

Em Coimbra, o Convento de São Francisco cede o palco a mais uma sessão de concertos para bebés (até aos três anos) promovida pela Musicalmente.

Desta vez, o amor e a cumplicidade dão o tom às pautas, pondo em destaque os fagotes dos irmãos Pedro e Gonçalo Pereira, que “andam sempre de mãos dadas, mesmo quando vivem e constroem sonhos muito longe um do outro”, realça a sinopse. Domingo, às 10h e 11h30, com bilhetes a 4€ (bilhete família por 10€).

TEATRO

No Meu Bairro

9 de Junho

Identidade de género, racismo, religião, deficiência, feminismo e bullying. É nestas portas que se entra No Meu Bairro, um espectáculo de teatro para a infância que tem por base o livro homónimo da autoria de Lúcia Vicente e Tiago M.

Vertido para o palco pela associação cultural Sociedade das Primas e pela encenadora Beatriz Teodósio, este manifesto sobre a diversidade e respeito pela diferença propõe uma reflexão para crianças, mas também para pais e educadores. A representatividade estende-se ao elenco e à linguagem utilizada, com apresentações em português e em língua gestual portuguesa.

Para ver no domingo, às 16h, no Teatro Ibisco de Loures. A 22 de Junho, às 15h, estará em cena na Biblioteca de Marvila (Lisboa). Informações e reservas em nomeubairroteatro@gmail.com. M/6

Foto No Meu Bairro Ilustração de Tiago M.

PERFORMANCE

Válvula

8 de Junho

“Por que riscamos as paredes de maneira informal desde há milhares de anos?” A pergunta serve de ponto de partida para reflectir sobre os graffiti, num encontro de música, palavra e ilustração.

Transgressão, expressão, activismo e arte são conceitos explorados ao longo do espectáculo, apontado ao público adolescente (maiores de 12 anos) e protagonizado pelo desenhador António Jorge Gonçalves e pelo MC LBC Soldjah (Flávio Almada). No Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, sábado, às 21h30, com bilhetes a 7,50€.

LEITURAS

Em Junho a Palavra Contada É Ir

8 e 9 de Junho

Escrito por Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, o livro Andar por Aí dá o mote à leitura de Bru Junça centrada no verbo ir. Do singular ao plural, entre o chegar e o ficar, há muito por onde andar.

O encontro está marcado para sábado e domingo, às 11h30, no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa). O bilhete custa 1€. M/3

PASSEIOS

À Noite no Convento dos Capuchos

8 e 15 de Junho

Depois das visitas em Maio, há mais duas oportunidades para ver como cai a noite no Convento dos Capuchos, em Sintra.

As palavras da Parques de Sintra recordam a singularidade da experiência: uma viagem no tempo onde “os participantes são convidados a descobrir este convento plenamente integrado na natureza e a conhecer o modo de vida austero dos frades franciscanos que ali viveram, isolados, em busca do aperfeiçoamento espiritual”. Com duração de 1h15, a visita guiada nocturna termina com um “chá reconfortante” e momentos de convívio.

Está disponível nos sábados de 8 e 15 de Junho, entre as 20h30 e as 22h15, e custa 16€, ficando a 14€ para jovens dos seis aos 17 anos e seniores, e gratuito para menores de seis anos. Mais informações e reservas no site da Parques de Sintra.