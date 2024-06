Tribunal dá 185 milhões ao Novo Banco, mas poupa 147 milhões ao Fundo de Resolução

O Fundo de Resolução e o Novo Banco embateram num novo impasse judicial, depois de uma decisão do Tribunal Arbitral dar razão parcial às duas partes num processo sobre as injecções de capital reclamadas pelo banco. Ambas as instituições dizem estar a analisar a decisão, que foi conhecida esta semana e que determina que o Fundo de Resolução terá de pagar 185 milhões de euros ao Novo Banco, isentando o fundo, por outro lado, de um pagamento de 147 milhões que também era exigido.

Em causa está um litígio entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco quanto a pagamentos solicitados pelo banco ao fundo, relativos ao exercício de 2020, ao abrigo do acordo de capitalização contingente (um mecanismo criado aquando da venda do Novo Banco para proteger os rácios de capital da instituição de perdas que pudessem vir a ser registadas com um conjunto de activos).

Na decisão agora conhecida, o tribunal conclui que o Novo Banco tinha o direito de não adoptar, no exercício de 2020, as disposições transitórias da norma contabilística IFRS 9 (regime europeu que estabeleceu novos requisitos relativamente à classificação de activos e passivos financeiros). O impacto dessa decisão sobre os fundos próprios do banco, de perto de 162 milhões de euros, “deveria ter sido incluído no cálculo do montante da chamada de capital de 2020” e, portanto, deverá agora ser pago pelo Fundo de Resolução.

O tribunal concluiu ainda que o Novo Banco tem o direito de reavaliar o valor das unidades de participação dos fundos de reestruturação e, por isso, tem direito a uma compensação no valor de 18 milhões de euros. Tem também direito de receber juros de mora no montante de cerca de cinco milhões de euros, como consequência do atraso no pagamento de uma parcela de 112 milhões de euros relativa à injecção de 2020, que o Fundo de Resolução decidiu pagar mais tarde, após uma análise aprofundada.

Tudo somado, são 185 milhões de euros que o tribunal entende que o Novo Banco tem direito a receber, a que poderá acrescer outra compensação, “em valor a determinar”, por “danos adicionais causados pela retenção da parcela de 112 milhões de euros relativa à chamada de capital de 2020 e pelo não pagamento do montante de 18 milhões de euros”.

Em contrapartida, o tribunal entendeu que, relativamente à venda da sucursal do Novo Banco em Espanha, o montante de 147 milhões de euros resultante da reclassificação de operações descontinuadas nas contas de 2020 não é devido à instituição.

Tanto o Novo Banco como o Fundo de Resolução dizem ter conhecido a decisão a 4 de Junho e estão, agora, a analisar os seus termos e fundamentos. Havendo recurso de qualquer uma das partes, o fecho antecipado do acordo de capitalização contingente (antes da data prevista para o final de 2025) deverá ser adiado. A administração do Novo Banco já admitiu por várias vezes que pretende concluir o acordo antecipadamente, o que permitiria avançar com operações como uma entrada em bolsa ou a distribuição de dividendos aos accionistas do banco (em que se inclui o Estado português).