TAS confirma decisão da FIFA: Pedro Pinho perde licença de empresário

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) indeferiu, esta quinta-feira, o recurso interposto pelo agente português Pedro Pinho, confirmando a decisão da FIFA de cassar a respectiva licença de empresário.

Pedro Pinho foi condenado pelo Tribunal de Guimarães a dois anos de prisão com pena suspensa por agressão a um repórter de imagem da TVI, incidente ocorrido no final do jogo Moreirense-FC Porto de 26 de Abril de 2021, o que inviabilizou a renovação da licença de agente FIFA.