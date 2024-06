FC Porto oficializa Vítor Bruno como novo treinador até 2026

O FC Porto acaba de oficializar, com anúncio nas redes sociais do clube, o acordo com o novo treinador da equipa profissional, confirmando a contratação de Vítor Bruno até 2026, facto já comunicado à CMVM (Comissão do Mercados de Valores Mobiliários).

"Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto. O técnico de 41 anos rubricou um contrato válido até 2026 com o clube que representa desde 2017. Natural de Coimbra, o novo homem do leme da equipa principal chegou à Invicta para acompanhar Sérgio Conceição enquanto treinador adjunto e foi nesse cargo que ajudou o clube a conquistar três campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga nos últimos sete anos", refere o comunicado do emblema portista.

???? ???????? ???????????????? ?? Vítor Bruno é o nosso novo treinador ????#InvictosDeCoração pic.twitter.com/5WAKT1CUIb — FC Porto (@FCPorto) June 6, 2024

"Vítor Bruno assumiu a liderança do banco de suplentes em 17 ocasiões. Somou 15 vitórias - entre as quais se destaca o triunfo por 3-0 frente ao Benfica no Estádio do Dragão, que valeu a passagem aos quartos-de-final da Taça de Portugal de 2021/2022 - e dois empates. No currículo, o treinador conta ainda com passagens pelo Primeiro de Agosto (Angola), pela Naval, pelo Leixões, pelo Olhanense, pela Académica, pelo SC Braga, pelo Vitória de Guimarães e pelo Nantes (França)", refere a nota informativa.