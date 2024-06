Sexta na TV: a estreia de Sempre, os atletas e Os Outros

CINEMA

Os Outros

TVCine Action, às 18h

A II Guerra Mundial acabou, mas o marido de Grace (Nicole Kidman) não voltou. Sozinha num enorme casarão vitoriano, numa ilha isolada, educa os filhos segundo rígidas normas religiosas. Como as crianças têm uma estranha doença e não podem ser expostas directamente à luz do dia, também os criados têm de se submeter a várias regras vitais.

A casa está sempre na penumbra e nunca se pode abrir uma porta sem fechar a anterior. Quando os criados desaparecem sem qualquer explicação e são contratados novos empregados, várias situações bizarras começam a acontecer. Este drama de terror e mistério tem argumento e realização do espanhol Alejandro Amenábar, que também assinou De Olhos Abertos, Mar Adentro ou Regressão.

Procurado

Star Channel, 2h13

Wesley (James McAvoy), um jovem aparentemente comum, com uma existência trivial, um emprego sem perspectivas e um futuro que só augura mesmice, está prestes a ser arrancado ao tédio e à banalidade dos seus dias – radicalmente.

Uma mulher bela e misteriosa (Angelina Jolie) recruta-o para uma sociedade secreta para a qual o pai dele trabalhava como assassino a soldo. Ali vai passar por treinos intensos, violentos e algo insanos, para herdar o cargo do progenitor e vingar a sua morte. Terence Stamp e Morgan Freeman também integram o elenco deste thriller de Timur Bekmambetov, nomeado para dois Óscares.

SÉRIES

Sempre

RTP1, 22h47

Estreia. Ao longo de seis episódios, contam-se histórias que se desenrolam entre a noite anterior ao 25 de Abril de 1974 e a manhã seguinte. Realizada por Manuel Pureza, um dos responsáveis pelo êxito de Pôr-do-Sol, e escrita por David Neto, Luís Filipe Borges e Luís Lobão, procura focar-se em cidadãos anónimos.

O primeiro episódio, Canção de embalar, é protagonizado por um jovem estagiário do Rádio Clube Português que, sabendo que se vai passar algo, tenta preparar a reportagem radiofónica perfeita. Além de se estrear na RTP, onde é debitada semanalmente, Sempre fica também disponível na íntegra, na Prime Video, a partir de hoje.

Hotel à Beira-Mar

RTP2, 22h01

Entra na terceira temporada a série dinamarquesa passada num hotel de luxo, empoleirado nas dunas do Mar do Norte, que reabre as portas para mais um Verão. Agora, estamos em 1930, na ressaca do colapso da bolsa de Nova Iorque e a sentir as ondas de choque que atingem a Europa, onde, por outro lado, a ascensão nazi é cada vez mais evidente.

À primeira vista, os hóspedes não parecem deixar-se afectar pela crise financeira nem impressionar pelas notícias que chegam da Alemanha. Mas são muitos os dramas, dilemas e segredos que carregam na bagagem. Os seis episódios ficam em exibição de segunda a sexta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

América Selvagem: 150 Anos de Parques Nacionais nos EUA

RTP2, 16h01

Do calor do deserto até ao frio do Alasca, passando por géiseres e por alguns dos mais imponentes monumentos naturais dos EUA, este documentário lança-se à empreitada de visitar sete (dos mais de 60) parques nacionais norte-americanos, numa exibição da riqueza e diversidade das suas paisagens e da vida selvagem que os habita.

O roteiro passa por Yellowstone – o parque nacional mais antigo, cuja fundação remonta ao ano de 1872 –, Yosemite, Grand Canyon, Everglades, Olympic, Portas do Árctico e Saguaro.

Aquilo Que Eu Nunca Perdi

TVCine Edition, 22h

Marina Thomé filma uma retrospectiva do percurso da cantora, compositora e instrumentista brasileira Alzira E (nome artístico de Alzira Espíndola desde 2007), mais de quatro décadas trilhadas com a liberdade por companheira, desde que teve de se afirmar no meio conservador onde nasceu, no interior de Mato Grosso do Sul.

Aquilo Que Eu Nunca Perdi abre um ciclo que vem dar Música e Arte aos serões juninos de sexta-feira. Neste contexto, também é exibido hoje, às 23h30, o documentário Caminero, um retrato íntimo do pintor luso-chileno Francisco Ariztía (1942-2022) filmado pelo filho, Francisco “Xico” Ariztía, em 2019.

DESPORTO

Atletismo: Campeonatos da Europa

RTP2, 8h35

Directo. Os Campeonatos da Europa de Atletismo arrancam hoje em Roma, onde continuam a decorrer até dia 12 de Junho. Portugal faz-se representar pela maior comitiva de sempre: 49 atletas, mais seis do que há dois anos. Entre eles está Pedro Pablo Pichardo, a tentar revalidar o título de campeão da Europa do triplo salto, que conquistou em Munique, em 2022.

Auriol Dongmo e Patrícia Mamona, lesionadas, são as grandes ausentes desta 26.ª edição. Voltando à lista de presenças, destacam-se ainda os atletas Tiago Pereira, Isaac Nader, Agate Sousa e Emanuel Sousa. A RTP2 acompanha as provas e assegura a cobertura de “toda a participação portuguesa na competição”, em directo da capital italiana.