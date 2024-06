Manga d’Terra, A Quimera e outras estreias para esta semana

Terceira longa-metragem do luso-suíço Basil da Cunha — depois de Até Ver a Luz (2013) e de O Fim do Mundo (2019), também eles sobre a vida na Reboleira (Amadora) — um drama que conta a história de Rosa, uma jovem que deixa os filhos pequenos em Cabo Verde e chega a Portugal determinada a singrar na vida.

Mas adaptar-se ao bairro da Reboleira, na periferia de Lisboa, é mais difícil do que poderia esperar e ela vê-se constantemente enredada na dinâmica entre os gangues do bairro e da própria polícia, que há muito deixou de fazer a distinção entre os verdadeiros criminosos e as pessoas de bem. Será na música e na generosidade demonstrada pelas mulheres da comunidade que Rosa vai encontrar a força para seguir em frente.

Com a cantora cabo-verdiana Eliana Rosa a dar vida a Rosa, a protagonista, Manga d’Terra conta também com a participação de vários moradores e ex-moradores do bairro da Reboleira. A banda sonora é da responsabilidade dos músicos cabo-verdianos Luís Firmino e Henrique Silva, criadores do colectivo Acácia Maior.

Ambientada em Riparbella, na zona rural da Toscana (Itália), durante a década de 1980, a história gira em torno de Arthur (Josh O’Connor), um arqueólogo inglês que se deixou envolver num esquema de pilhagem de túmulos etruscos. Enquanto os seus cúmplices anseiam por luxo e riqueza, ele tem apenas um objectivo: regressar para os braços de Beniamina, a mulher que nunca deixou de amar.

Em competição na 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu o Prémio AFCAE, uma comédia realizada pela italiana Alice Rohrwacher – também autora de O País das Maravilhas, Grande Prémio do Júri em Cannes, e de Feliz como Lázaro –, que escreve o argumento em parceria com Carmela Covino e Marco Pettenello.

Com O’Connor no papel principal, A Quimera conta ainda com a participação de Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, Lou Roy Lecollinet, Gian Piero Capretto, Ramona Fiorini, Luca Gargiullo, Giuliano Mantovani, Melchiorre Pala, Yile Vianello, Carlo Tarmati, Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini.

Um filme rodado por todo o mundo, com uma equipa multinacional, com actores não-profissionais e uma câmara de 360 graus de oito lentes, desenhada para trabalhos de realidade virtual, mas que o argentino Eduardo Williams quis usar para fazer um filme para o ecrã da sala de cinema tradicional.

Obra de profunda estranheza alienígena, é um filme construído pela manipulação humana, espontânea, de uma tecnologia que supostamente nos “expande” mas que também nos coloca dilemas.

Co-produção entre seis países, entre os quais Portugal, através da Oublaum de Ico Costa, O Auge do Humano 3 teve a sua estreia no Festival de Cinema de Locarno. Jorge Mourinha

Desde muito pequeno que Duarte revelou um grande talento para a música. Orgulhosa, a família insiste em que trabalhe e que se dedique de corpo e alma ao piano, apesar da pressão e da infelicidade que isso lhe causa. Ao mesmo tempo que acompanhamos vários momentos marcantes do passado da sua família e do país — entre eles os anos de ditadura e repressão política, a Guerra Colonial ou a Revolução de Abril 1974 — seguimos Duarte em várias etapas da sua vida.

Com produção da Ukbar Filmes, um drama realizado por Luís Filipe Rocha (Cerromaior, Sinais de Fogo, Rosas de Ermera, ​Cinzento e Negro) que adapta ao grande ecrã O Teu Rosto Será o Último, o romance de estreia de João Ricardo Pedro, vencedor do Prémio Leya em 2011.



O elenco conta com a participação de Afonso Pimentel, Madalena Aragão, Vicente Wallenstein, Rita Durão, Teresa Madruga e Adriano Luz.

Will Smith e Martin Lawrence voltam a dar corpo aos detectives Mike Lowrey e Marcus Burnett, agentes do departamento de narcóticos. Quando decidem investigar a corrupção dentro da Polícia de Miami, deparam-se com uma armadilha: o Capitão Conrad Howard, já falecido, é descredibilizado e acusado de ter estado envolvido com a máfia romena.

Com toda a equipa de Howard a ser envolvida na conspiração, Lowrey e Burnett são postos em causa pelas autoridades. Enquanto tentam escapar a tudo aquilo, os dois vêem-se forçados a trabalhar à margem da lei para resolver o caso de forma a repor a credibilidade do seu mentor… e a sua.

Escrito por Chris Bremner e Will Beall e realizado por Adil El Arbi e Bilall Fallah (a dupla responsável por Black - Amor em Tempos de Ódio, Rebelde e Bad Boys Para Sempre), este é o quarto filme da saga Bad Boys, iniciada por Michael Bay em 1995.

Com Lawrence, Smith, Joe Pantoliano, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Jacob Scipio e DJ Khaled a assumir os papéis do filme anterior, o elenco conta ainda com a participação de Eric Dane, Ioan Gruffudd, Rhea Seehorn, Melanie Liburd e Tiffany Haddish.

Mina, uma jovem artista irlandesa, fica retida numa floresta quando o seu carro avaria. A noite cai. Sem bateria no telefone para que possa pedir ajuda, tenta encontrar abrigo. Subitamente, começa a ouvir a voz de uma mulher que lhe diz para correr e entrar por uma porta.

Lá dentro, Mina encontra três desconhecidos. Há já algum tempo que ali estão presos. Explicam-lhe que a casa possui uma parede de vidro e uma luz que se acende a cada fim do dia. Do lado de fora, criaturas assustadoras irrompem do chão para os observar. Se alguém se atrever a sair da área iluminada, é morto.

Em pânico, Mina e os outros tentam encontrar uma forma de sair daquele lugar. Mas, para que isso seja possível, têm de compreender quem são essas criaturas e a razão pela qual são mantidos presos.

Com produção de M. Night Shyamalan, um filme de terror escrito e realizado por Ishana Night Shyamalan, sua filha, que aqui se estreia em longa-metragem. O argumento tem por base a obra com o mesmo nome da autoria do escritor irlandês A.M. Shine. O elenco inclui Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouéré.

Quando eram miúdos inconsequentes e sedentos de aventura, Luís, Sabrina, Rogério e Vasco decidiram investigar o desaparecimento de um colega. As pistas levaram-nos a algo terrífico que os marcou para sempre: Romanova, uma bruxa milenar que sacrificava crianças para aumentar os seus poderes.

Quinze anos se passaram sobre esse evento traumático. Apesar de se terem esforçado por ultrapassar o passado e avançar com as suas vidas, nenhum esqueceu aquela noite. Especialmente Luís, que continua obcecado com o que viu e que está disposto a sacrificar tudo para vingar a morte do amigo.

Produzido pela Lanterna de Pedra e realizado por Hugo Diogo (Marginais, Ladrões de Tuta e Meia, Imagens Proibidas, Um Filme do Caraças), um filme de terror que conta com as actuações de Gonçalo Norton, Madalena Aragão, Inês Sá Frias, Francisco Monteiro, Teresa Gafeira e Maria D’Aires, entre outros.

Há muitos anos, na antiga China imperial, os dragões eram grandes aliados dos homens. Contudo, durante o reinado do último imperador, eles foram vistos como inimigos e implacavelmente caçados e aprisionados. Agora, o destino da China recai sobre Ping, uma menina órfã que descobre que tem uma importante missão: ajudar um dragão imperial a escapar e, com a sua ajuda, recuperar o último ovo da sua espécie, antes que um perigoso feiticeiro o use para fazer magia negra.

Co-produção entre a China e Espanha, uma aventura de animação realizada por Salvador Simó e Li Jianping segundo um argumento de Carole Wilkinson, Pablo Castrillo, Ignacio Ferreras e Rosanna Checcini.

