A Banda Desenhada de volta a Beja pela 19.ª vez

O 19.º Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja começa já esta sexta-feira, com destaque para o francês Tardi e o espanhol Miguelanxo Prado.

Quase 70 autores de oito países, como o francês Tardi e o espanhol Miguelanxo Prado, participam no 19.º Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, que começa nesta sexta-feira para mostrar os universos "distintos" da 9.ª arte. O evento, organizado pela Câmara de Beja, vai decorrer até ao dia 23 deste mês na Casa da Cultura da cidade alentejana, onde estarão patentes 16 exposições de autores de Portugal, mas também de Angola, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

"Temos muita expectativa em relação a esta edição [do festival], em que, tal como sucede todos os anos, tentamos fazer uma programação ecléctica e virada para todos os públicos, inclusivamente ao nível das exposições", revela à Lusa o director do evento, Paulo Monteiro. "A nossa ideia", diz, "é mostrar o mundo diversificado da BD".

Entre os autores com exposições no festival, Paulo Monteiro destaca o francês Tardi, autor de Foi Assim a Guerra das Trincheiras e da série Adèle Blanc-sec, e o espanhol Miguelanxo Prado. "Talvez sejam os nomes mais conhecidos dos leitores da BD no mundo inteiro presentes em Beja", disse.

Além destes dois autores, a edição deste ano apresenta exposições dos portugueses Daniel Silvestre, Daniela Viçoso, Kachisou, Miguel Rocha e Xavier Almeida, assim como da dupla luso-brasileira Mário Freitas & Lucas Pereira. Outras mostras vêm da Bélgica (Alix Garin), do Brasil (André Diniz), de França (Antoine Cossé), de Itália (Gloria Ciaponni & Luca Conca), de Espanha (Javier Rodriguez) e ainda dos colectivos Herdeiros do Manguito, Portugal em Bruxelas e Toupeira.

Todos os autores vão estar em Beja neste primeiro fim-de-semana do festival, cuja inauguração acontece já esta sexta-feira, às 19h, e que terá como convidados Dominique Grange (França), Paul Gravett (Inglaterra) e Pedro Fidalgo (Portugal).

O 19.º Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja contempla ainda conversas com autores, lançamento de livros, sessões de autógrafos, "concertos desenhados" ou "maratonas de desenho", visitas guiadas, revisão de portefólios e vários workshop. Até 23 de Junho, o festival, que conta habitualmente com 10 mil visitantes, terá um Mercado do Livro onde estão presentes cerca de 60 editores.

Paulo Monteiro destaca que o festival tem vindo a atrair "visitantes franceses, espanhóis e italianos" nos últimos anos, tendência que, diz, se poderá justificar "com a internacionalização [do festival] ao nível dos media".