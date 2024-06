OMS confirma primeira morte por variante H5N2 da gripe aviária

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta quarta-feira a primeira morte pelo vírus H5N2, estirpe da gripe aviária A.

A primeira vítima mortal confirmada é um homem de 59 anos, que residia no México e morreu a 24 de Abril, no mesmo dia em que procurou assistência médica. Uma semana antes, a 17 de Abril, iniciavam-se uma série de sintomas: febre, falta de ar, diarreia, náuseas e mal-estar geral.

A 23 de Maio, as autoridades de saúde mexicanas comprovaram em laboratório que a causa da morte tinha sido uma infecção pela estirpe H5N2 da gripe aviária e relataram o caso à OMS, que valida agora a conclusão.

Segundo o comunicado da Organização Mundial da Saúde, a vítima não tinha estado em contacto com aves criadas em aviário nem com outros animais, continuando por esclarecer a via de transmissão do vírus. Contudo, foram relatados casos de gripe aviária H5N2 em aves domésticas no México.

"O utente tinha várias doenças subjacentes. Os familiares referiram que estava acamado há três semanas, por outras razões, ainda antes do agravamento dos sintomas", esclarece a OMS.

Com base na informação disponível à data, a agência das Nações Unidas considera que "o potencial risco deste vírus para a população em geral é, neste momento, baixo".