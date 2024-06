Nuno Jordão vence concurso 3 Minutos de Tese da Universidade de Lisboa

Os investigadores sucedem-se de três em três minutos, com um breve interlúdio para anunciar o nome do próximo. Ao todo 12 cientistas e estudantes de doutoramento estiveram em palco para explicar o seu trabalho de doutoramento, no qual investem boa parte dos seus dias: tudo em três minutos, não fosse esta a segunda edição do concurso 3 Minutos de Tese da Universidade de Lisboa. E, neste ano, o vencedor é Nuno Jordão, da Faculdade de Medicina Veterinária da instituição lisboeta, que está a construir uma vacina contra a peste suína africana.

A ideia é fácil de entender, embora bem mais difícil de aplicar: explicar um projecto científico de forma simples, sem ser simplista. Nuno Jordão agarra logo a audiência presente no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, nesta quinta-feira à tarde: “Precisamos de uma vacina para ontem”, alerta. Em causa está a investigação do estudante de doutoramento, centrada na peste suína africana, uma doença provocada por um vírus que infecta porcos ou javalis.

Desde 2022, já levou à morte de mais de um milhão de animais só na Europa, de acordo com o relatório de final de Maio da Organização Mundial da Saúde Animal. O último surto em Portugal já foi em final de 1999, mas como avisa Nuno Jordão é precisa delinear uma estratégia para proteger os animais e impedir o avanço deste vírus. A própria Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária alertou para a necessidade de reforçar a prevenção esta terça-feira.

“Venho aqui com um plano”, avança na sua curta apresentação de três minutos. O plano é uma vacina especificamente engendrada para atacar o gene I215L, um gene bastante útil para o invasor que o usa para conseguir infectar as células dos suínos. A intenção do investigador é colocar defeitos nos genes e, assim, uma vez que o vírus se aproveita deste I215L, debilitar o próprio vírus. Para já, ainda não há vacina, mas os primeiros resultados são positivos e Nuno Jordão confessa-se “optimista” para encontrar a “salvação dos suínos”.

Pela segunda vez, esta iniciativa decorre na Universidade de Lisboa, instituição que organizou o concurso em parceria com o jornal PÚBLICO e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). O 3 Minutos de Tese teve 12 finalistas em competição esta quinta-feira ao final da tarde, numa cerimónia que pode ser revista nos canais do PÚBLICO.

Foto Os 12 finalistas dos 3 Minutos de Tese da Universidade de Lisboa, acompanhados ao centro por Cecília Rodrigues, vice-reitora, e Luís Ferreira, reitor DR

Além do vencedor, que receberá 5000 euros por ganhar o concurso, também há prémios monetários para o segundo e terceiro classificado – com 2000 euros e 1000 euros atribuídos, respectivamente.

Nuno Miguel Gonçalves, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ficou em segundo lugar com a apresentação da sua investigação que procura comprimir para uma “caixa de sapatos” instrumentos essenciais para encontrar vida noutros planetas – para que essa “caixa” possa ser levada para o espaço. O terceiro classificado foi Marco Alexandre Ribeiro, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que está a analisar a consciência política na Idade Média, sobretudo através dos artesãos medievais, cujos movimentos populares estiveram presentes em vários países europeus nesse período histórico.

A votação esteve a cargo de um júri composto por investigadores de diferentes áreas da Universidade de Lisboa e por especialistas em comunicação de ciência.

Na primeira edição, a vencedora foi Maria Catarina Botelho, investigadora do Instituto Superior Técnico, com um projecto de doutoramento que quer detectar doenças através da fala.

O concurso já é organizado por mais de 900 universidades, espalhadas por 85 países. Para atingir a final desta terça-feira, os 12 candidatos submeteram um vídeo em que explicavam a importância e o impacto do seu trabalho de investigação em apenas três minutos e com um único diapositivo ou imagem como apoio. Além da Universidade de Lisboa, este concurso já decorreu nas universidades de Coimbra e do Porto.