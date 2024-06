Usar pêlo de cão para limpar zonas costeiras e cursos de água? É o que se faz no Chile

O projecto da Matter of Trust, no Chile, utiliza tubos - feitos de malha e cheios de cabelo e pêlo - para atrair e reter petróleo em lagos, ribeiros, costas e outros cursos de água.

Luisana Gil, uma cuidadora de cães em Santiago, no Chile, tem muito pêlo nas suas mãos - ela atira para o lixo sacos e sacos de pêlo dos seus "clientes", que até recentemente iam directamente para o aterro sanitário.

Agora, Gil está a entregar o pêlo do seu animal de estimação descartado à Matter of Trust Chile, um grupo que utiliza pêlos humanos e animais para fabricar ferramentas que aproveitam as qualidades absorventes naturais do pelo para limpar os cursos de água locais de óleos, metais pesados e até bactérias.

O projecto da Matter of Trust, Petropelo, utiliza tubos - feitos de malha e cheios de cabelo e pêlo - para atrair e reter petróleo em lagos, ribeiros, costas e outros cursos de água.

“Um único quilo de cabelo pode limpar, em média, cinco litros de hidrocarbonetos”, afirmou Mattia Carenini, director-geral da Matter of Trust Chile, acrescentando que, por vezes, pode limpar mais de nove litros. “O impacto é muito poderoso”, disse ele. “Todos nós podemos fazer parte disso.”

As barreiras de malha são colocadas nos cursos de água por até 50 dias, explicou Carenini, capturando os contaminantes por adesão.

Um projecto semelhante do grupo, Agropelo, utiliza o cabelo para fazer esteiras tecidas que são utilizadas no solo para ajudar a reter a humidade do solo, reduzindo a evaporação directa e poupando a água utilizada na irrigação, de acordo com o grupo.

Na cidade de Laguna Verde, perto da cidade portuária chilena de Valparaiso, o grupo colocou quatro barreiras e um tapete de pêlo num riacho que transportava águas cinzentas de uma fábrica para o oceano. Após cerca de um mês, os dispositivos recolheram 15 kg de contaminantes, refere Carenini.

“Para algo que deitamos fora todos os dias, é uma coisa que vale muito a pena fazer”, disse Luisana Gil, a tratadora de cães, sobre dar uma nova utilização ao pêlo dos animais. “É impressionante o quanto podemos ajudar o meio ambiente.”