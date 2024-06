Tubarão-tigre regurgita equidna inteira e deixa cientistas “perplexos”

Um grupo de investigadores australianos da Universidade James Cook estava a ter um dia bastante “normal”, descrevem, até um tubarão-tigre que tinham capturado vomitar uma equidna inteira e morta.

Pelo estado do corpo do pequeno mamífero espinhoso, sem sinais de digestão, o animal teria sido engolido apenas “uma ou duas horas antes” do acontecimento, declarou ao jornal britânico The Guardian Nicolas Lubitz, antigo aluno de doutoramento que fazia parte do grupo de investigadores que avistou o episódio insólito nas águas australianas.

"A minha teoria é que a equidna estava a nadar de uma ilha para outra [através de um canal estreito], provavelmente à procura de comida ou de parceiros, e teve o azar de ser apanhada por um grande tubarão-tigre", disse ao jornal.

O incidente ocorreu em Maio de 2022, quando os cientistas realizavam um estudo de marcação e seguimento da vida marinha na costa da ilha de Orpehus, no Norte de Queensland, entre Townsville e Lucinda. Depois de marcarem centenas de animais, os cientistas ficaram “perplexos” quando o tubarão-tigre vomitou a equidna, provavelmente como uma “resposta à tensão” de ter sido capturado e marcado, disse Lubitz. O investigador acredita que, de outra forma, o tubarão teria digerido o animal (incluindo os espinhos).

"Um tubarão-tigre grande definitivamente engoliria uma equidna inteira", explicou o investigador ao The Guardian. Esta espécie de tubarão tem dentes serrilhados e mastiga as suas presas ou engole-as inteiras, de acordo com o seu tamanho.

O tubarão-tigre é um “predador oportunista” que se alimenta sobretudo em águas rasas e “come qualquer coisa que possa dominar ou que considere nutritiva”, afirmou ainda o investigador. Como parte do seu doutoramento, Lubitz tem seguido o movimento e o comportamento de grandes tubarões ao redor da costa, procurando conexões entre a disponibilidade de alimentos e as alterações climáticas.

Anteriormente, o grupo de cientistas já tinha capturado um tubarão-tigre diferente, que também regurgitou o seu alimento: um pouco de gordura e uma vértebra totalmente intacta, sinal de que o animal se teria alimentado recentemente de uma cria de dugongo. Embora os tubarões-tigres sejam conhecidos por caçar dugongos, eles “não vomitam a sua comida com tanta frequência”, disse o investigador.

Os tubarões-tigres são conhecidos por se alimentarem de lixo humano, mas o incidente da equidna parece ser um acontecimento único. “Ficaria muito surpreendido se isto já tivesse sido registado antes... Não acho que seja muito comum que tubarões se alimentem de equidnas”, afirmou Lubitz.

Os tubarões-tigres podem ter até seis metros de comprimento e são responsáveis pelo segundo maior número de ataques registados a humanos, depois do tubarão-branco, segundo o Guardian. Estes animais têm riscas verticais escuras nas laterais e nas costas.

