Incêndios no Pantanal brasileiro aumentaram 980% e prevê-se seca extrema

Estação de maior risco de incêndios florestais começa em Julho e atinge o pico em Agosto e Setembro. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil desencadeiam alerta.

Os incêndios no Pantanal brasileiro aumentaram quase dez vezes este ano, atingindo os níveis mais altos desde 2020, quando o bioma foi atingido pelos piores fogos já registados.

Dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostraram um aumento de 980% no número de incêndios no Pantanal até 5 de Junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números desencadearam um alerta no momento em que a região entra na estação de maior risco de incêndios florestais, que geralmente começa em Julho e atinge o pico entre Agosto e Setembro.

"É um dos piores inícios de ano em termos de focos de calor desde que se começaram a fazer registos, em 1998", disse Vinicius Silgueiro, coordenador de inteligência territorial da ONG local Instituto Centro de Vida.

O Pantanal brasileiro é o lar de jaguares, antas, jacarés, anacondas e tamanduás-bandeira. Chuvas fracas desde o final do ano passado interromperam as inundações sazonais habituais, deixando mais da região vulnerável a incêndios.

"O que é mais preocupante é que mesmo na época das chuvas tivemos este aumento de incêndios", disse Silgueiro. O membro da ONG Instituto Centro de Vida sublinhou que o Pantanal deve enfrentar outra forte seca este ano, depois de um período chuvoso com precipitação 60% abaixo da média, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O mais recente pico de fogos surge depois de incêndios atípicos no final de 2023, quando o fenómeno climático El Niñ​o atrasou a estação das chuvas, levando ao registo de 4.134 incêndios em Novembro, em comparação com uma média histórica de 584 para o mesmo mês.

O governo brasileiro assinou, esta quarta-feira, um pacto com os governadores dos estados do Pantanal e da Amazónia para combater os incêndios florestais. O Mato Grosso do Sul, estado que abriga a maior parte do Pantanal, já decretou situação de emergência ambiental.