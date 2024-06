Terão pago luvas e obtido índice de construção “superior a qualquer” outro em Gaia

Diz o Ministério Público sobre os empresários Elad Dror e Paulo Malafaia no que diz respeito ao projecto do futuro Centro Cultural e de Congressos de Vila Nova de Gaia.

Dois empresários acusados de corrupção no âmbito da chamada Operação Babel que, segundo o Ministério Público, terão desembolsado muitos milhares de euros em luvas, terão conseguido que uma parcela de terreno que adquiriram no centro de Gaia viesse “a ser dotada de uma capacidade edificativa superior a qualquer outra no município de Vila Nova de Gaia com a mesma categoria de solo”.