Um quarto dos alunos da Grande Lisboa não consegue terminar o secundário em três anos

É nas regiões do Algarve, Alentejo e de Lisboa que os alunos têm mais dificuldades em concluir os vários ciclos no tempo previsto. Estudantes com ASE saem-se pior no básico, mas melhor no secundário.

Na Grande Lisboa, só 74% dos alunos que em 2022 estavam no ensino Secundário conseguiram terminar dentro do tempo esperado, isto é, nos três anos que este ciclo de ensino tem. Ou seja, cerca de um quarto dos alunos terá tido pelo menos uma retenção. Olhando para o resto do mapa, só os alunos da Península de Setúbal e os do Alentejo Litoral se saíram pior. Na primeira região, só 73% terminaram o secundário nos três anos, enquanto na segunda apenas 69% dos alunos cumpriu esse objectivo. Por outro lado, foram os alunos da região do Ave, no Norte do país, os que se saíram melhor, já que 93% conseguiu concluir o secundário no tempo esperado.