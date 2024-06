“Há todas as razões para que o INEM esteja no centro das preocupações do Governo”, afirmou esta quarta-feira a ministra da Saúde, na Comissão Parlamentar de Saúde, dando conta de que o Governo pretende fazer uma “refundação” do instituto. Ana Paula Martins não fecha a porta a mudanças na direcção, mas recusou a possibilidade de exonerações.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt