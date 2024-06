Administradores da Parpública sem contrato de gestão arriscam ver actos anulados

Membros da administração da empresa que gere participações do Estado não assinaram contratos de gestão dentro do prazo. Segundo o estatuto do gestor público, nomeações foram anuladas há quatro meses.

Os membros do Conselho de Administração da Parpública, empresa que gere as participações do Estado, estão há cerca de quatro meses irregulares e a praticar actos que podem ser considerados nulos, uma vez que estão a violar o estatuto do gestor público. Não têm os respectivos contratos de gestão assinados, obrigatórios nas empresas públicas, e que devem ser celebrados num período de 90 dias, "sendo nulo o respectivo acto de nomeação quando ultrapassado aquele prazo".