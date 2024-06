Mais um dia de campanha minimalista do PAN em que o calor deixou Sousa Real perdida

No Dia Mundial do Ambiente, Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN, esteve em Setúbal para pedir o desbloqueio da Lei do Restauro da Natureza e que se salve a Arrábida.

Longe das feiras, mercados e acções de rua que tradicionalmente marcam as campanhas eleitorais, a comitiva do PAN tem-se mantido mais discreta. No Dia Mundial do Ambiente, o roteiro era curto – uma visita à Reserva Natural do Estuário do Sado de manhã, e, ao início da tarde, com as pedreiras da serra da Arrábida como plano de fundo, uma acção para alertar para a necessidade de renaturalizar o local. Pelo meio, a alta temperatura sentida na serra da Arrábida levou a que o dispositivo electrónico encarregado de indicar a localização da segunda iniciativa do PAN sobreaquecesse, o que fez com que Inês Sousa Real se perdesse.