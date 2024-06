Imigração: Governo não tinha de passar pela AR, mas pode haver inconstitucionalidade

Constitucionalistas ouvidos pelo PÚBLICO dizem que não é inconstitucional acabar com as manifestações de interesse por decreto-lei, mas há “dúvidas” quanto à não criação de um “prazo provisório”.

Além das críticas ao teor do plano de acção para as migrações do Governo, o PS criticou o executivo por ter alterado a chamada lei de estrangeiros por decreto, a fim de acabar com as manifestações de interesse, ao invés de levar a matéria à Assembleia da República. Os constitucionalistas ouvidos pelo PÚBLICO recusam que o plano tivesse de passar pelo Parlamento, mas há "dúvidas de constitucionalidade material", defendem.