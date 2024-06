Tens entre 16 e 26 anos? Já te podes candidatar ao Erasmus Campus

A escola de Verão da Agência Nacional Erasmus+ volta com uma nova edição em Marvão, Portalegre, entre 5 e 8 de Setembro. Desta vez, o encontro vai focar-se no ambiente e no combate às alterações climáticas.

As candidaturas estão abertas até 7 de Junho e a escola destina-se a 30 jovens entre os 16 e os 26 anos – 27 residentes em Portugal e três luso-descendentes residentes em qualquer parte do mundo. No formulário disponibilizado para o efeito deve ser anexado um currículo e um vídeo de motivação com duração máxima de dois minutos. O regulamento completo pode ser lido aqui.

Durante quatro dias organizam-se sessões teóricas e práticas para “motivar os participantes a reflectir e a debater sobre os desafios ambientais, combate às alterações climáticas e sustentabilidade”, afirma Ana Cristina Perdigão, directora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação.

As despesas de alojamento, alimentação e transporte são cobertas pela organização do evento.

As candidaturas vão ser avaliadas por um júri nomeado pela própria organização e pela Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril. “A selecção dos candidatos procura garantir a diversidade etária, de género e geográfica”, lê-se na nota.

Os resultados vão ser conhecidos durante o mês de Julho no site da organização.

Texto editado por Renata Monteiro