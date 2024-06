Voltam a ser usados argumentos carentes de objetividade e fundamentação, agora contra a localização do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete.

Têm sido frequentes as intervenções nos media que, pela sua natureza, fazem lembrar o período que antecedeu o início da construção da barragem de Alqueva. Os argumentos dos que se opunham eram, no essencial, da mesma natureza dos que estão a ser utilizados a propósito da decisão sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa (NAL) no Campo de Tiro de Alcochete (CTA), geralmente carentes de objetividade e/ou de fundamentação.