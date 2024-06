Partido de Modi vence eleições mas perde maioria no Parlamento indiano

Resultados finais das eleições indianas confirmam dependência do partido nacionalista hindu do primeiro-ministro nas forças da coligação NDA. BJP elegeu 240 deputados, menos 62 que em 2019.

Os resultados finais das eleições legislativas indianas, divulgados durante a madrugada desta quarta-feira, confirmaram a perda da maioria parlamentar do Partido Bharatiya Janata (Partido do Povo Indiano, BJP), do primeiro-ministro, Narendra Modi. Assim, pela primeira vez em dez anos, o partido nacionalista hindu vai precisar dos membros da coligação Aliança Democrática Nacional (NDA) para formar governo e aprovar legislação.

Segundo os dados revelados pela Comissão Eleitoral, o BJP elegeu 240 deputados para o Lok Sabha, a câmara baixa do Parlamento da Índia, tendo ficado a mais de 30 deputados da maioria dos seus 543 membros (272). Em comparação com os resultados obtidos nas últimas eleições, realizadas em 2019, o partido de Modi perdeu 62 deputados.

As desigualdades económicas, o elevado desemprego jovem ou as exigências não cumpridas do influente sector agrícola indiano podem ajudar a explicar o resultado menos conseguido do BJP a nível nacional.

Em termos regionais, o mau desempenho no Uttar Pradesh, o estado mais populoso do país e um dos bastiões do BJP, foi decisivo para a perda da maioria parlamentar. O partido só elegeu 33 deputados naquele estado, menos 29 do que conseguiu em 2019, tendo sido suplantado pelo Partido Samajwadi (37 deputados).

Narendra Modi, que tem convertido o discurso ultranacionalista identitário hindu em discurso e em políticas de Estado e que é acusado pelos seus opositores de alienar e discriminar a comunidade muçulmana (14% dos 1,4 mil milhões de indianos), concorreu a deputado em Varanasi, uma das cidades mais sagradas do hinduísmo e venceu. Mas, em vez do meio milhão de votos de diferença que teve para o segundo classificado em 2019, desta vez teve “apenas” mais 150 mil.

Outro resultado com algum simbolismo destas eleições foi a derrota do BJP no círculo eleitoral de Faizabad (Uttar Pradesh), onde fica Ayodhya, cidade com importância histórica para o hinduísmo e para o islão, onde Modi mandou erguer um templo hindu no local onde foi destruída, em 1992, uma mesquita grande valor para a comunidade muçulmana.

Apoio garantido

Ainda assim, o primeiro-ministro vai ser reconduzido a um terceiro mandato, igualando um feito apenas conseguido por Jawaharlal Nehru, primeiro chefe de governo do pós-independência (1947) da Índia, uma vez que a NDA, no seu todo, elegeu 293 deputados – longe, ainda assim, da meta dos 400 deputados que foi definida e transformada em slogan de campanha pelo BJP.

Composta por partidos mais pequenos e forças políticas regionais, que vão do centro-direita à direita radical, a NDA não vai colocar grandes entraves a mais um governo de cinco anos liderado Modi.

Partidos como o Telugu Desam (16 deputados), do estado do Andhra Pradesh, ou o Janata Dal (12), do Bihar, por exemplo, confirmaram o seu apoio na terça-feira e reforçaram-no esta quarta-feira. Os analistas acreditam, ainda assim, que algumas destas forças partidárias vão querer aproveitara situação de dependência parlamentar do BJP para fazerem exigências programáticas ou mesmo em relação à composição do executivo.

Numa altura em que os media indianos estão a apontar a data para a tomada de posse do primeiro-ministro e o início da nova legislatura para o próximo sábado, existe alguma expectativa para perceber o que vai sair da reunião dos líderes dos partidos que compõem a NDA, agendada para esta quarta-feira.

Para esta quarta-feira também está previsto um encontro entre os representantes dos partidos da oposição do campo ideológico do centro e da esquerda que concorreram a estas eleições na coligação Aliança Nacional para o Desenvolvimento Inclusivo da Índia (INDIA, na sigla em inglês).

Depois de quase uma década com fracos resultados e com uma incapacidade que se achava irrecuperável de disputar o poder e incomodar o BJP, a oposição obteve 232 deputados nestas legislativas. O Congresso Nacional Indiano, líder da coligação INDIA, e partido histórico do país, elegeu 99 deputados, quase o dobro dos 52 que tinha elegido em 2019.

“Temos de dar crédito à aliança opositora por ter sido politicamente e eleitoralmente mais esclarecida do que as pessoas acham que iria ser”, diz Michael Kugelman, director do Instituto para a Ásia do Sul do think tank norte-americano Wilson Centre.

“Muita gente tinha dado a oposição como morta e não esperava que fosse capaz de capitalizar uma série de vulnerabilidades do BJP nos últimos anos, como a pressão económica ou a resistência ao nacionalismo hindu. Saiu-se muito bem”, sublinha, citado pelo Guardian.

Mais de 640 milhões de indianos (66% do total de eleitores inscritos) participaram nas eleições legislativas deste ano, uma das maiores operações logísticas do mundo, que teve quase um milhão de mesas de voto e que foi levada a cabo durante sete semanas.