Doze crianças atropeladas durante passeio de bicicleta em França

Doze crianças entre os sete e os 11 anos foram atropeladas esta quarta-feira de manhã enquanto andavam de bicicleta na cidade francesa de La Rochelle, na costa oeste de França. Sete delas ficaram feridas, três das quais com gravidade. Uma menina teve de ser transportada de helicóptero para o hospital por estar em estado crítico.

A colisão aconteceu num cruzamento de um parque público por onde o grupo estava a passar na companhia de dois funcionários de um centro de actividades extra-curriculares (ATL). As crianças foram atingidas por um Renault Twingo amarelo que seguia em sentido contrário na faixa da esquerda de uma estrada de dois sentidos. A condutora era uma mulher de 83 anos que não se terá apercebido que entrou na rua em sentido contrário.

O passeio de bicicleta naquela zona da cidade era uma actividade habitual no ATL, segundo a autarquia de La Rochelle. Naquele troço, por não haver ciclovia, as crianças tinham saído do percurso próprio para ciclistas e estavam a atravessar uma estrada convencional — a Avenida Coligny, onde o limite de velocidade são 30 km/h, mas onde, segundo a vizinhança, são comuns os acidentes rodoviários por excesso de velocidade.

De acordo com Arnaud Laraize​, o procurador da cidade, a condutora não acusou a presença de álcool ou outros estupefacientes no sangue. Contudo, ainda não foi ouvida pelas autoridades por estar internada com um quadro que a impede de ser interrogada neste momento. A causa do acidente não foi, por isso, determinada até agora, embora a polícia já tenha descartado a possibilidade de um ataque propositado.

Todas as crianças estavam equipadas com coletes reflectores amarelos. Segundo as informações recolhidas pelo jornal Le Parisien, um dos funcionários do ATL seguia na frente da coluna, enquanto outro viajava na retaguarda do grupo. Não é claro, neste momento, qual é o estado de saúde destes funcionários, nem que seguimento foi dado às crianças que não foram atingidas pelo veículo.

Em comunicado, a autarquia de Charente-Maritime disse que "activou o centro operacional departamental (COD) e mobilizou todos os serviços de segurança e emergência", pedindo que se evitasse a área do acidente. O caso obrigou à mobilização de 40 bombeiros, 30 agentes da polícia, sete ambulâncias e duas equipas do SMUR — o serviço de emergência médica francês, que equivale ao INEM em Portugal. Está a ser prestado apoio psicológico às crianças atingidas, às famílias e à comunidade escolar a que pertencem.