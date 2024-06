A desinformação tornou-se numa arma de guerra?

Há poucos dias, a polícia belga efectuou buscas na residência de um funcionário do Parlamento Europeu e no seu gabinete no edifício do Parlamento em Bruxelas, devido a uma possível interferência russa. Na antecâmara das eleições europeias, o P24 de hoje pergunta se a desinformação se tornou numa nova arma de guerra? Neste episódio ouvimos o especialista em relações internacionais Nuno Severiano Teixeira.

