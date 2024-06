Aldeia italiana com 46 habitantes tem 30 candidatos a eleições

Quarenta e seis habitantes e 26 votantes inscritos para voto exterior. É esta a composição do eleitorado da aldeia italiana de Ingria, perto de Turim, na qual 30 pessoas são agora candidatas a posições nas eleições locais.

Igor De Santis, de 42 anos, administrador da aldeia desde 2009, esperava apenas enfrentar a concorrência do opositor Renato Poletto, de 70 anos, na corrida ao cargo da presidência. No entanto, como noticia o The Guardian, o cenário dificultou-se quando Stefano Venuti, residente em Milão, mas com segunda casa na aldeia, decidiu juntar-se à luta pelo cargo.

“Não esperávamos isto”, confessou De Santis, que espera garantir o quarto mandato.

As eleições marcadas para o próximo fim-de-semana sofreram uma reviravolta quando Renato Poletto divulgou o apoio da mãe de De Santis, Milena Crossavo. A mãe do actual presidente concorre agora a um cargo de vereadora e juntou-se à lista por esta conter um maior número de mulheres.

"Eu pedi [à minha mãe] para se juntar a mim, mas depois de ela ter visto que a lista do Poletto era maioritariamente feminina, decidiu ficar com eles", contou de Santis, adicionando que "são todos voluntários que trabalharam muito pela aldeia."

Para Milena Crossavo, a rivalidade não vai “fragilizar os laços familiares”. “Tanto eu como o meu filho queremos o melhor para a comunidade e esta é uma oportunidade de dar voz aos pontos de vista das mulheres”, explica a candidata.

Ingria enfrenta problemas de despovoamento e serviços escassos. Desde 2022, data à qual foi apontada como uma das aldeias "mais bonitas" da Itália, também teve de lidar com um aumento no turismo.

"Houve um pico incrível e temos de gerir isso", referiu De Santis. "São poucos moradores, mas há muitas segundas residências. O nosso objectivo principal é preservar a beleza de Ingria", acrescentou.

Apesar da concorrência, De Santis mantém-se "optimista" quanto à possível vitória.