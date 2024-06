Acusado de assédio, Kanye West responde com processo de chantagem a ex-assistente

O representante legal de Kanye West classificou as acusações de assédio sexual e ambiente de trabalho hostil, apresentadas por uma ex-assistente do rapper, de “infundadas”. Lauren Pisciotta deu entrada com um processo em que relata que as obrigações contratuais não foram cumpridas, acrescentando que o músico teve várias atitudes de assédio, nomeadamente enviar-lhe vídeos a ter relações sexuais.

O advogado conta uma versão diferente dos factos, afirmando que foi Pisciotta quem se tentou envolver sexualmente com o músico e que, depois de ter sido rejeitada, optou por tentar a via da “chantagem e extorsão”. Por isso, irá interpor uma acção contra a ex-funcionária: “Em resposta a estas alegações infundadas, Ye vai intentar uma acção judicial contra a senhora Pisciotta”, declarou o causídico, citado pela BBC.

O processo de Ye contra a antiga assistente acusa a influencer de “conduta lasciva e desequilibrada”, afirmando que “usou consistentemente a coerção sexual” para exigir dinheiro e objectos materiais, incluindo carteiras de marca e um Lamborghini. E continua, alegando que, depois de West ter rejeitado os seus avanços, Pisciotta tentou chantageá-lo em 60 milhões de dólares (55 milhões de euros).

A notícia de que antiga assistente de Kanye West tinha interposto uma acção contra o rapper por assédio sexual e despedimento sem justa causa surgiu nesta terça-feira. De acordo com o Page Six, Lauren Pisciotta acusa o músico de lhe enviar mensagens inapropriadas, assim como de se masturbar quando falava com ela por telefone.

Pisciotta começou a trabalhar com Ye, em Julho de 2021, altura em que o músico se preparava para lançar a sua linha de moda Yeezy. A influenciadora recebeu a proposta de ganhar um milhão de dólares (920 mil euros) para estar disponível a tempo inteiro, independentemente do dia da semana ou da hora do dia, oferta que aceitou. Acrescenta que o novo patrão lhe pediu para apagar a sua conta na plataforma OnlyFans, de onde retirava, alega, outro milhão de dólares, tendo Ye se oferecido para lhe pagar essa soma, passando assim a oferta para os dois milhões de dólares (1,84 milhões de euros).

No entanto, alega Pisciotta, que tem um milhão de seguidores no Instagram, não só o rapper não actualizou o valor, como passou a enviar-lhe mensagens inapropriadas de teor sexual, incluindo fotografias e vídeos de West a ter relações sexuais com outras mulheres. E conta que o músico se zangou quando ela se recusou a “namorar ou fazer sexo” com ele.

Posteriormente, em Setembro de 2022, a influencer foi promovida a chefe de gabinete de várias empresas de West, tendo-lhe sido oferecido um salário de quatro milhões de dólares (3,68 milhões de euros). Mas, um mês depois, foi despedida, com uma oferta de três milhões (2,76 milhões de euros) de indemnização, que, alega, também nunca recebeu.

No processo, Pisciotta pede uma indemnização por quebra de contrato e por ambiente de trabalho hostil.