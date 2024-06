BCE deverá cortar juros. Que impacto terá nas famílias?

O Banco Central Europeu (BCE) deverá dar esta quinta-feira o primeiro passo na inversão da sua política monetária restritiva, iniciada em Julho de 2022 com a primeira subida das suas taxas de juro para tentar refrear a escalada da inflação. Depois de várias declarações de responsáveis do BCE e de uma melhoria substancial de alguns indicadores, nomeadamente o da evolução dos preços (apesar da ligeira subida em Maio), o mercado espera a confirmação do corte das taxas em 0,25 pontos percentuais, valor que já está incorporado na queda recente das taxas Euribor, referência para uma larga maioria dos empréstimos à habitação das famílias. Uma vez que já está descontado ou antecipado, que vantagens trará o corte de taxas do BCE para as famílias?

