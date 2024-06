Vítor Bruno será o novo treinador do FC Porto

Sai Sérgio, o líder, entra Vítor, o adjunto. Foi esta a decisão tomada por André Villas-Boas, presidente do FC Porto, que escolheu Vítor Bruno para treinador da equipa principal masculina de futebol. Segundo a Lusa, que citou uma fonte ligada ao processo, o técnico vai assinar contrato por duas temporadas e o vínculo será formalizado na sexta-feira, no Estádio do Dragão.

Vítor Bruno era adjunto de Sérgio Conceição, função que ocupava há 13 anos, quando se juntou a Conceição no Olhanense. Desde aí, acompanhou o ex-líder em todas as aventuras, tendo sido adjunto na Académica, Sp. Braga, Vitória de Guimarães, Nantes e, desde 2017, FC Porto.

Aos 41 anos, Vítor Bruno vai ter assim a primeira tarefa como líder de uma equipa técnica, seguindo os passos do pai, Vítor Manuel, treinador com um vasto currículo no futebol nacional.

O mais perto que esteve de comandar a formação portista foi quando teve de liderar a equipa em momentos de problemas disciplinares de Sérgio Conceição. Nesse labor, orientou a equipa em 17 jogos, com um saldo de 15 vitórias e dois empates.