Madeira recebe até domingo o futuro da vela portuguesa

A organização está a cargo da Associação Regional de Vela da Madeira, com o apoio da Federação Portuguesa de Vela, e vai permitir que, durante quatro dias, a baía do Funchal receba o futuro da vela em Portugal: o Campeonato de Portugal de Vela, na classe Optimist. Com uma frota de 120 velejadores, valor que supera o número de participantes da edição de 2023 realizada em Viana do Castelo, estarão representados nas regatas 22 clubes, que vão contar com atletas dos 11 aos 15 anos.

O campeonato vai decorrer entre 6 e 9 de Junho, tendo como pano de fundo a baía do Funchal e zonas limítrofes, e nos mares da costa Sul madeirenses estarão quatro clubes da Madeira, quatro dos Açores, seis da região Norte, quatro do Centro e outros quatro do Sul, sendo que, dos 120 atletas em prova, 36 competem no escalão de infantis e 84 em juvenis.

Um dos principais responsáveis por conseguir, 24 anos depois, levar de novo esta competição à região da Madeira é Sérgio Jesus. O presidente da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM) explica que o Campeonato de Portugal de Optimist enquadra-se dentro do “main event do Festival Náutico do Atlântico”, um projecto desenvolvido pela ARVM que “visa a promoção da região autónoma da Madeira, como destino náutico, quer numa vertente turística, aliando o destino a um conjunto de acções e experiências, destinadas a promover experiências náuticas a quem nos visita para lazer, bem com numa vertente desportiva, de afirmação do destino, como porto seguro para a prática federada de modalidades náuticas, neste caso, da vela na sua vertente de vela ligeira”.

Sublinhando que este evento irá “contribuir para a afirmação do arquipélago da Madeira” como “um destino turístico seguro para todos os seus visitantes, como também na organização de iniciativas que traduzam como potenciadores e geradores da cultura e economia regional”, Sérgio Jesus realça que “no contexto desportivo, perspectiva-se que esta iniciativa possa dinamizar a prática desportiva saudável e segura em íntimo contacto com a natureza, sejam num contexto lúdico-familiar ou mais competitivo através das regatas de Optimist em frota”.

Prevendo um impacto económico para a Madeira “de cerca de 500 mil euros em receita entre alojamento, refeições, actividades animação turística, rent a car, etc”, esta competição, segundo Sérgio Jesus, “terá um efeito multiplicador junto do sector turístico regional, incrementando a notoriedade da região, lançando-a como um destino de turismo náutico, enaltecendo as condições naturais e técnicas que a mesma detém, e contribuindo para o desenvolvimento do segmento de vela de competição e por arrasto de lazer”.

A terminar o presidente da ARVM revela os projectos que a associação tem para o futuro, revelando a ambição de no próximo ano voltar a receber o Campeonato de Portugal de Cruzeiros, tal como aconteceu em 2019.