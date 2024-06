O italiano Antonio Conte é o novo treinador do Nápoles, com um contrato de três épocas, informou o clube transalpino esta quarta-feira.

"O Nápoles é um sítio de importância global. Estou feliz e entusiasmado com a ideia de me sentar no banco azul. Posso prometer uma coisa: farei o máximo pelo crescimento da equipa e do clube", referiu Antonio Conte.

No mesmo comunicado, o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, considerou que o novo treinador é um líder, com quem será possível uma refundação, após a conclusão de um ciclo que levou o clube à conquista do título em 2022/23.

O Nápoles, que conta no plantel com o lateral esquerdo português Mário Rui, terminou a última Serie A em 10.º lugar, numa época com vários treinadores e após a saída de Luciano Spalletti, que tinha levado o clube à conquista do título em 2022/23.

Antonio Conte, de 54 anos, chega ao Nápoles depois de uma época sem treinar, a seguir ao seu despedimento, em Março de 2023, do comando do Tottenham.

Como treinador, Conte conquistou quatro scudetti, três ao serviço da Juventus e um pelo Inter Milão, mas também uma Liga inglesa, com o Chelsea. Orientou também o Bari, o Siena, a Atalanta e a selecção de Itália.