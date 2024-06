Quinta na TV: Lagerfeld, sons de Primavera e memórias do Dia D

CINEMA

Suspiria

Nos Studios, 00h58

Luca Guadagnino assinou, em 2018, este remake do filme que o mestre do terror Dario Argento realizara em 1977. Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz e Lutz Ebersdorf assumem as personagens principais desta história perturbadora no seio de uma prestigiada companhia de dança.

SÉRIES

Becoming Karl Lagerfeld

Disney+, streaming

Estreia. Depois de Cristóbal Balenciaga, a Disney+ reinveste no filão de séries biográficas sobre ícones da moda com esta produção original francesa acerca do alemão Karl Lagerfeld (1933-2019).

Em seis episódios, revela a ascensão do génio provocador que marcou durante décadas o mundo da moda – sobretudo à frente da Chanel – e fez a ponte entre o luxo e o prêt-à-porter. As polémicas, as extravagâncias, a rivalidade com Yves Saint Laurent e a ligação a Jacques de Bascher também entram no retrato. O papel principal está entregue a Daniel Brühl, que contracena com com Théodore Pellerin, Arnaud Valois, Alex Lutz, Agnès Jaoui e outros.

The Equalizer

TVCine Emotion, 22h10

Depois do atraso decorrente da greve dos argumentistas, que obrigou a esperar mais pelo desfecho do cliffhanger do final da última temporada (entre rebeldes venezuelanos, a CIA e uma equipa em perigo mortal), estreia-se a quarta leva de episódios da série em que Queen Latifah se transforma em estrela de acção, na pele de uma mãe solteira nova-iorquina tornada “vigilante”.

Criada por Andrew W. Marlowe e Terri Edda Miller, é uma reinvenção da série dos anos 1980 que, em 2014, já tinha inspirado uma saga cinematográfica que produziu três filmes com Denzel Washington no papel principal e Antoine Fuqua atrás das câmaras. Entretanto, já foi dada luz verde para a quinta temporada da série.

Alex Rider

AXN, 22h54

O adolescente-tornado-espião do MI6 está de volta para a terceira ronda de aventuras, agora com a Scorpia a ameaçar usar “uma nova super-arma catastrófica”, revela o AXN. Cabe a Otto Farrant encarnar o herói desta versão televisiva dos livros de Anthony Horowitz.

Sweet Tooth

Netflix, streaming

Também é dia de voltar ao cenário pós-apocalíptico em que a Humanidade se reergue de um vírus, ao mesmo tempo que lida com uma nova estirpe de pessoas com qualidades animais. Entre esses híbridos está o miúdo (meio rapaz, meio veado) em que se foca esta série derivada da banda desenhada de Jeff Lemire. Entra hoje na terceira e derradeira temporada.

DOCUMENTÁRIOS

Os 100 Dias

História, 16h58

O 80.º aniversário do Dia D, que quebrou o avanço nazi e abriu caminho ao fim da II Guerra Mundial, é assinalado com uma maratona de “quatro produções históricas” que o documentam “de forma detalhada e envolvente”, assegura o canal. São elas Os 100 Dias, O Avião do Dia D (às 19h26) e, em estreia, Dia D: 100 Dias para Derrotar o Terceiro Reich (22h15) e Dia D: O Relato dos Soldados (23h57)

Na Linha da Frente - Memórias do Dia D

RTP1, 22h45

O primeiro canal propõe outra perspectiva do acontecimento: a dos repórteres de imagem que registaram a operação Overlord (nome de código da manobra militar) à medida que eles próprios desembarcavam na Normandia, ao lado das tropas aliadas, armados das suas câmaras fotográficas ou de filmar.

A Noite Cairá

RTP2, 22h56

Com realização e argumento de Andre Singer e narração da actriz Helena Bonham Carter, este documentário de 2014 segue o percurso de Memory of the Camps, o filme em que Sidney Bernstein, com a ajuda de Hitchcock, compilou imagens dos horrores indizíveis dos campos de concentração nazis, recolhidas pelos Aliados no final da II Guerra Mundial. O título vem de uma frase dita nesse filme: “a não ser que o mundo aprenda as lições que estas imagens ensinam, a noite cairá”.

Vidas Que Transcendem

Globoplay, streaming

Série documental de cinco episódios sobre vidas de pessoas transgénero, transformistas e não-binárias e as suas experiências com práticas de bem-estar e desporto.

MÚSICA

Primavera Sound Porto 2024

RTP2, 18h/20h15/1h15

Ligação directa ao Parque da Cidade do Porto para seguir o festival onde este ano actuam nomes como PJ Harvey, Lana Del Rey, Mitski, The National, Ana Lua Caiano, Samuel Úria ou Conjunto Corona. Amanhã, a emissão é às 22h55 e 2h25; sábado, às 22h30.