Sectores privado e social emitiram 36 mil baixas médicas, quase 4% do total

Desde Março que os médicos do privado, do sector social e das urgências do SNS podem passar baixas médicas. Continuam a ser os cuidados de saúde primários os que mais baixas médicas emitem.

Em três meses, os médicos dos hospitais privados, do sector social e dos serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS) emitiram cerca de 51.850 certificados de incapacidade temporária, as chamadas baixas médicas. Desde o início de Março que esta possibilidade foi alargada a estes profissionais. Até então, os doentes tinham de se dirigir ao seu médico de família para que fossem pedidas as baixas. No caso do privado e do social, a emissão de baixas médicas não chega a representar 4% do total.