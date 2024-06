Apesar da pressa no anúncio do nome, a Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública ainda não foi contactada para avaliar o perfil de António Gandra d’Almeida.

Já passaram duas semanas desde que, a 22 de Maio, o Ministério da Saúde revelou o nome do novo director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o tenente-coronel António Gandra d'Almeida, mas a Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) — que obrigatoriamente tem que avaliar o perfil e o currículo do responsável antes da aprovação pelo Conselho de Ministros — ainda não recebeu qualquer pedido de parecer do Ministério da Saúde.