Como ficam as “portas da imigração” depois das novas medidas anunciadas pelo Governo?

Os imigrantes que queiram trabalhar em Portugal vão ter de pedir nos consulados portugueses um visto específico para o efeito, caso contrário, não vai ser possível regularizarem-se. As novas regras aplicam-se a novos pedidos da maioria dos imigrantes e já foram promulgadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no mesmo dia em que o Plano de Acção Para as Migrações foi apresentado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro. O que muda agora na política de imigração? Neste P24, ouvimos o professor e investigador em geografia humana Jorge Malheiros.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.