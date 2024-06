Caso gémeas: Lacerda Sales pede para adiar audição por motivos profissionais

O antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde António Lacerda Sales pediu para adiar a sua audição na comissão de inquérito ao caso das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma, confirmou à Lusa o presidente da comissão.

De acordo com Rui Paulo Sousa, Lacerda Sales alegou motivos profissionais para não estar presente na audição que estava agendada para quinta-feira, às 14h00.

À agência Lusa, o também deputado do Chega disse que o seu grupo parlamentar pediu que o antigo governante fosse ouvido no dia 17 de Junho.

"É o primeiro dia que ele demonstrou disponibilidade", disse, acrescentando que a data ficará definida esta tarde, pelas 17h00, durante a reunião da comissão de inquérito.

Em declarações aos jornalistas antes de uma arruada em Coimbra, inserida na campanha eleitoral para as europeias, o líder do Chega, partido que forçou a comissão de inquérito e também a audição de António Lacerda Sales, lamentou o adiamento da audição do antigo secretário de Estado.

André Ventura considerou que este pedido foi motivado por "pressões do PS ou do PSD" devido "eventualmente à campanha eleitoral" para as eleições para o Parlamento Europeu, que acontecem no domingo, e classificou essa alegada pressão como "enorme e inaceitável".

Lacerda Sales, "a peça fundamental"

"Vamos ficar muitos dias sem apurar a verdade e, sobretudo, o que é mais grave aqui é que Lacerda Sales, até pelas entrevistas que tem dado, é provavelmente a peça fundamental que articulará todas as outras", defendeu.

André Ventura considerou que, ao adiar esta audição, será adiado "todo o trabalho de investigação, de conhecimento da verdade, de inquirição de outras pessoas, que ficarão prejudicadas".

"Faz algum sentido ouvir a secretária de Lacerda Sales sem ouvir Lacerda Sales? Faz algum sentido saber se os serviços do Palácio de Belém falaram com os serviços do Ministério da Saúde sem ouvir o homem que era o responsável por aquela área e pela secretaria de Estado naquela altura?", questionou, respondendo "é evidente que não".

Indicando que a audição poderá acontecer no dia 18 de Junho, o líder do Chega assinalou que nesse dia joga a selecção nacional de futebol masculino, às 20h00, no âmbito do campeonato europeu.

"É um dia em que os portugueses estarão motivados e mobilizados para acompanhar a selecção nacional, não seria o dia ideal", sustentou, indicando que "estão a ser feitos ainda alguns contactos para saber se é possível outra data".