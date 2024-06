PS foi ao Minho dar passo em frente e apelar a que Estado da Palestina seja reconhecido

Numa praça de Guimarães onde os socialistas fecharam esta terça-feira o dia de campanha, havia muitas bandeiras, como é da praxe nestas ocasiões. Enquanto Pedro Nuno Santos discursava, drapejavam na plateia bandeiras de Portugal, do PS, da JS, da União Europeia. Porém, afixada no gradeamento de uma varanda, estava outra bandeira, a da Palestina. Foi para ela que o líder socialista apontou quando disse que o PS “está ao lado do povo da Palestina”, depois de ter estado “na primeira hora na condenação do ataque do Hamas a Israel”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt