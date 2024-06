Migrações dominam campanha: “Necessidade nacional” ou para “eleitor de direita ver”?

Plano de Acção para as Migrações voltou a concentrar atenções na campanha para as europeias. Bugalho afirma que esta era uma “necessidade nacional”, Paupério diz que é “eleitoralista”.

As migrações voltaram a dominar a campanha eleitoral para as europeias de 9 de Junho. Depois de a oposição ter acusado o Governo de eleitoralismo, Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD, recusou que o executivo “esteja a legislar ou a resolver problemas ao ritmo da campanha” e atirou contra Pedro Nuno Santos: "Esperava mais humildade da parte de alguém que fez parte desse Governo que criou o problema", disse já depois de o secretário-geral do PS ter criticado o Plano de Acção para as Migrações, apresentado na segunda-feira, pelo executivo.