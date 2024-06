Nestas eleições europeias vence o padrão ou o estado de graça de Montenegro

Nunca umas eleições para o Parlamento Europeu deitaram um governo abaixo. Mas serviram, muitas vezes, para dar sinais de descontentamento. Desta vez, é também um Governo com pouco mais de dois meses em funções que vai a votos e muitas sondagens apontam precisamente para um empate técnico entre PS e AD, ao mesmo tempo que a popularidade de Luís Montenegro está a crescer. Confronta-se, portant0, o padrão de que o partido no Governo é penalizado com o ainda estado de graça do actual executivo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt