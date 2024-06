Dissidentes da IL querem novo partido liberal já para disputar autárquicas de 2025

O ex-candidato à liderança da Iniciativa Liberal José Cardoso defende o “liberalismo de proximidade” e quer concluir processo de formalização do Partido Liberal Social depois do Verão.

Prometeu ser o “catalisador” de um novo projecto político em que os princípios liberais sejam respeitados e, cinco meses após se ter desfiliado da Iniciativa Liberal (IL), José Cardoso está no terreno a recolher as assinaturas com vista à constituição do Partido Liberal Social (PLS), para que, já em 2025, possa disputar as eleições autárquicas no maior de municípios possível. Com o ex-candidato à liderança dos liberais estão alguns elementos dissidentes do partido chefiado por Rui Rocha, bem como pessoas da sociedade civil, que já se inscreveram numa plataforma e que serão militantes depois de o partido ter sido formalmente constituído, adianta Cardoso ao PÚBLICO.